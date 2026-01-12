駕駛執照免試申請首日改發「電子即日籌」，運輸署約半小時派畢300個即日籌。(資料圖片／鍾式明攝)

運輸署駕駛執照免試簽發申請，今日起改為網上派籌。「電子即日籌」系統上午7時起開放，提供300個即日籌，每張籌號可辦理一份免試簽發申請，名額先到先得，約半小時後已全數派發。

署方因應金鐘牌照事務處早前出現通宵排隊人龍，辦理免試簽發申請，決定取消現場派籌，改為網上派籌。申請者須在早上約6時半，以手機或電腦預先登入運輸署指定網站，至7時起正式排隊。網站會顯示用戶的輪候號碼，其後須進入系統，填寫身份證號碼、英文姓名、電郵地址，及可接收SMS短訊的手機號碼，完成並提交。成功申請者會收到短訊，通知在即日的指定時段，到金鐘牌照事務處櫃位遞交申請文件，逾時或缺席須重新取籌。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002779/駕駛執照免試申請首日改發-電子即日籌-約半小時派畢300個即日籌?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral