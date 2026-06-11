駿馬之旅光影表演太空館上演 圓拱外牆化身舞台 多角度演繹馬文化
香港賽馬會呈獻系列：「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演昨起在太空館圓拱外牆上演，以創新投影技術，從多角度演繹馬於歷史、傳統及非遺文化中的深厚意涵。
光影表演把圓拱外牆化身不同場景，起初多匹賽駒在綠茵馬場奔馳競賽；其後畫面瞬間轉換，一幅幅名家書畫中的馬匹幻化成形，在外牆動態呈現，並展示多項非物質文化遺產，以不同方式展現馬匹形態，如戲棚內粵劇演員模擬騎馬場景等。駿馬其後化為飛馬，躍進星空，最後重回大地，以維港夜色作結。
光影表演昨舉行開幕禮。香港賽馬會慈善事務部主管(文化、體育及社區聯繫協作)葉巧兒稱，是次光影表演糅合科技與傳統，為香港打造旅遊打卡熱點，同時突顯馬在香港及中華文化中的悠久歷史及豐富內涵。
節目為香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助「香港非遺月2026香港賽馬會呈獻系列」的活動之一。光影表演由昨日起至本月24日，每晚8時15分至10時循環播放，每節約3分鐘，市民可免費觀賞。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035726/駿馬之旅光影表演太空館上演-圓拱外牆化身舞台-多角度演繹馬文化?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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