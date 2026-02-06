「駿馬星馳 錦簇而至」 太古廣場及星街小區 刺繡駿馬昂首闊步迎馬年

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 - 今個新春，太古廣場及星街小區誠邀您躍步遨遊「駿馬星馳錦簇而至」藝術裝置，踏入這場讓藝術工藝綻放、想像馳騁與吉祥滿載的馬年慶典。由2026年2月5日至3月3日，太古廣場化身為一座洋溢柔和粉紅氣息的雅緻中式庭園，展現歷久彌新的刺繡工藝。當中最為矚目的，為一匹氣勢非凡、高達3.5米的巨型駿馬，由本地刺繡團隊YLYstudio以複雜細膩的針線技藝頃力打造而成。場內四匹錦繡駿馬披上含吉祥寓意、美輪美奐的刺繡飾物，活現奔騰活力，承載新歲希望及帶來幸運和豐裕祝福。
太古廣場亦精心準備連串新春活動，包括「錦繡祝願」AI揮春照相館讓您製作獨一無二的新年揮春，以及「繁花彩繡」利是封套裝與精彩購物禮遇，還有充滿活力氣息的爵士踢踏舞表演和醒獅巡遊，以一場傳統與現代交融的慶典迎接馬年。
以刺繡工藝點綴奇幻庭園
從太古廣場延伸至星街小區，幻美景觀徐徐展開——刺繡、繁花、燈籠、亭園與駿馬穿梭其中。庭園內四匹駿馬身披幸運刺繡飾件，靈感取自八個吉祥圖案，包括羽毛、飛鳥、石榴、銅錢、繁花、四葉草、甲蟲與祥雲，超過590個刺繡飾件使用80種以上亮片、繡線和絲帶，由本地刺繡團隊YLYstudio耗時逾1,000小時精心製作。駿馬耀目而至，帶來喜悅與興盛。
春馳亭閣
三匹披上不同刺繡飾件的駿馬雄偉靜立，分別象徵幸運、和諧和豐裕。5米高的亭閣中可欣賞到八個吉祥刺繡飾件，每個圖案承載不同文化的祝福意涵，細緻呈現非凡手藝。
瑞境盛放
粉彩色系的涼亭與桃花盛放，兩匹幼馬悠然歇息與大家一同祥和喜悅地迎接馬年。
馬躍呈福
朝氣蓬勃的小馬走在步道兩側，穿梭於奇幻的花藝和植物之間，散發新春的活力氛圍。馬兒沿着小徑前行，步步祝福，把豐裕和喜悅延續至新一年。
錦簇駿騰
一匹3.5米高的粉彩色巨型駿馬配襯花團錦簇，吉祥刺繡，寓意花開富貴，於桃花盛放下蓄勢奔向繁盛新歲。
花耀迎春
燈籠在星街小區亮起，把新春節慶氣息延伸至街頭，營造溫暖喜悅的錦繡新年。
「繁花彩繡」利是封綻放馬年瑰麗
「繁花彩繡」利是封以刺繡花藝為靈感演繹花開盛景，混和紅、粉及橙系優美色調。利是封中央的立體珠光花卉，結合珠飾、亮片和絲線細節，呼應高級時尚訂製的精湛工藝，寓意豐裕華美及欣欣向榮。
一套十個的利是封配有桃粉及柔橙兩款顏色，並附上一個配有石榴掛飾的粉紅絲絨利是袋或幸運四葉草掛飾的綠色絲絨利是袋。幸運掛飾亦可以拆卸，成為搭配日常造型的配飾，點亮新春時尚造型。
尊享獨家「駿采迎禧」新春購物禮遇
由2026年2月5日至16日，太古廣場及星街小區以一系列新春禮遇與您一同歡慶馬年，當中包括「繁花彩繡」利是封套裝、購物禮券及賀年美點，迎接豐裕馬年！
即日累積
購物禮遇*
港幣3,800元 –
--
港幣8,800元 –
太古廣場港幣300元電子購物禮券
港幣18,000元 –
太古廣場港幣600元電子購物禮券
港幣38,000元 –
太古廣場港幣1,400元電子購物禮券
港幣88,000元
太古廣場港幣2,400元電子購物禮券
*顧客須登記加入太古廣場above會員計劃及以電子貨幣即日消費累積滿指定金額，方可換領購物禮遇。禮遇數量有限，先到先得，換完即止。其他條款及細則適用。
換領日期：2026年2月5日至2月16日
換領時間：上午11時至晚上10時
換領地點：太古廣場L1層禮品換領專櫃（近Theory）
踢踏舞步共迎奔騰馬年
舞步躍動，喜迎新春！Step Out Studio連同一眾踢踏舞者與Nate Wong率領的爵士樂隊同台演出，以樂舞交織出如駿馬疾馳的表演；而新春點睛儀式喚醒瑞獅，熱鬧巡遊與您共享好運、團圓及繁榮，一同昂首闊步迎馬年！
爵士踢踏躍動新歲
由Nate Wong率領的爵士樂隊將以琴鍵、低音結他及色士風交織華麗樂章，配合Step Out Studio及其他踢踏舞者駿馬疾馳的踢踏舞節奏，展現如萬馬奔騰般蓬勃朝氣！
醒獅賀歲步步高陞
新春點睛儀式及醒獅巡遊為馬年傳播活力、運氣和豐裕，把新年熱鬧氣氛推到最高點！
今個新春，齊來投入太古廣場及星街小區「駿馬星馳 錦簇而至」馬年慶典，體驗刺繡工藝、賀年活動及豐富禮遇，迎接福運滿載的一年！
關於 YLYstudio
香港刺繡團隊YLYstudio由曾麗瑜 (Lilian) 和許業朗 (Matt) 創立，擅長融合傳統工藝與當代設計，將多年來的國際時尚經驗與藝術造詣注入每一件作品之中。
Lilian曾任香港時裝品牌的首席設計師，並於巴黎香奈兒集團旗下的高級訂製刺繡學院 LECOLE LESAGE 深造，精進工藝。她亦曾於法國里昂的 Elisabeth Gasbarre Rousseau 高級訂製工作室實習。憑藉對教學的熱忱，Lilian現於香港分享刺繡專業與經驗，啟發新一代工藝人才。
Matt於 2013 年畢業於英國皇家藝術學院後成為一名時裝設計師，熱衷創作及追求精緻工藝。他曾為知名歌手陳蕾與趙學而設計舞台服飾。自 2024 年起，Matt亦涉足電影服裝製作，參與多部國際級作品，包括《Ballad of a Small Player》及《Emmanuelle》。
關於太古廣場
太古廣場座落於金鐘核心商業區，於 1988 年落成，糅合購物、餐飲、娛樂、休閒、工作及酒店住宿等元素，致力為顧客呈獻優質及多元化的尊尚生活體驗。作為香港高尚購物商場的先驅，太古廣場匯集時尚潮流品牌及國際名牌，由時尚服飾、佳餚美饌、影音科技，以致引入創新的生活娛樂概念及專屬服務，是城中首屈一指的時尚地標，大眾休閒生活的熱點。太古廣場座落在港鐵金鐘站上蓋、連接主要交通樞紐，同時與五座甲級辦公樓、一座擁有 268 個單位的服務式住宅，以及四家五星級酒店連通，包括香港港麗酒店、港島香格里拉大酒店、香港萬豪酒店及香港居舍，為本地顧客或旅客帶來極致的生活享受。
客戶服務熱線： (852) 2844 8988
官方網站：www.pacificplace.com.hk
Facebook: @Pacific Place Hong Kong
Instagram: @pacificplacehk
WeChat: @香港太古廣場
XiaoHongShu: @Pacific Place HK
關於星街小區
星街小區是座落灣仔的特色社區，由星街、月街、日街、進教圍及永豐街組成，是擁有獨特生活品味的都市人聚腳地。時至今日，星街小區已經從滿載歷史韻味的地方發展為一個充滿獨特個性和文化特色的休閑社區，咖啡廳、餐廳、酒吧、畫廊、時尚服裝精品店及家居設計店舖林立，提供一系列晝夜生活體驗。星街小區一直關注社區並積極推動可持續發展的生活方式，毗鄰太古廣場，與金鐘站咫尺相連，是香港核心地段的瑰寶，於喧嘩鬧市中提供片刻寧靜安謐。
官方網站：www.starstreet.com.hk
Instagram: @starstreethk
Facebook: Starstreet Precinct
#starstreethk
