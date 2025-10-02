騙徒假冒Now TV進行詐騙 一名82歲長者被騙逾420萬元

【Now新聞台】有騙徒透過釣魚短訊，假冒Now TV及一間免費電視台進行詐騙，有長者因此損失超過420萬元。

警方在社交平台貼文指，反詐騙協調中心收到超過35宗查詢，涉及有騙徒假扮Now TV及一間免費電視台發放短訊，聲稱事主已續訂串流平台Netflix。

而一名82歲的女士不虞有詐，致電短訊內的電話號碼了解，其後騙徒要求她轉帳保證金到指定銀行戶口，事主分14次轉帳合共超過420萬元，事主其後發現有問題，於是報警。

據了解，該名騙徒亦是通緝人士。警方呼籲市民不要回撥短訊內的電話。

#要聞