統計員到訪住戶時會身穿灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及身份證明書，以供識別。

香港今年展開5年一度人口普查，警方提醒市民警惕騙徒假冒統計員上門索取個人資料，並強調人口普查毋須提供身份證號碼、資產、信用卡或銀行戶口等敏感資料。另一方面，市民亦要提防釣魚短訊騙案，今年1月至今已接獲逾90宗舉報，涉款超過800萬港元；一名72歲男子收到假冒中銀保險扣費短訊，最終損失逾130萬元。警方呼籲市民提高警覺，並以「#」號辨真假，避免墮入騙局。

香港的2026年人口普查將改為全年進行。警方指，近日有市民遇到騙徒假冒人口普查統計員登門「家訪」，期間查問個人資料外，甚至要求出示身份證；騙徒為減低市民戒心，身穿灰色背心、攜帶偽造職員證件及平板電腦，企圖混淆視聽。

警方提醒，政府統計處會於面談前寄發通知信，若未收信而有人自稱統計員上門，應即時查證。正規統計員會穿著印有統計處徽號的灰色背心，並攜帶統計員身份證及官方簽發的證明文件。市民可致電普查熱線182026核實統計員身份。如懷疑受騙，請即致電「防騙易18222」熱線舉報。

釣魚短訊騙案半月錄90宗失800萬

另外，釣魚短訊騙案持續出現，今年截至14日，警方已接獲逾90宗相關舉報，損失800萬；一成半涉及假冒中銀騙案，涉款逾260萬元。

一名72歲男士收到假冒中銀保險計劃自動扣費短訊，致電短訊內的電話號碼要求取消，對方指示男士透過WhatsApp點擊釣魚連結，男士按照指示並填寫資料；最終戶口先後4次被轉帳，損失逾130萬元。警方提醒以「#」號辨真假。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003673/騙徒冒充人口普查統計員-警方提醒勿交敏感資料?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral