騙徒冒跨國公司CEO騙走1.34億 71人涉洗黑錢被捕

曾健華(左)及梁尉瑩簡介反詐騙及反洗黑錢行動成果。

騙案數字持續上升，行騙手法亦不斷變種。港島總區刑事部聯同轄下四個警區的刑事單位，自本月12日起，展開為期15日、代號「穿雲行動」的反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕71人涉「洗黑錢」罪。行動涉69宗騙案，其中一間跨國公司被騙1.34億元，為最大單一損失的案件。

港島總區科技及財富罪案組督察曾健華表示，近期出現騙徒假冒電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員行騙。「穿雲行動」合共拘捕71人，案中角色為傀儡戶口持有人，總共包括46男25女，年齡介乎14至65歲，報稱的職業包括學生、家庭主婦和地盤工人等。他們涉嫌干犯「洗黑錢」罪行，共涉及69宗騙案及相關洗黑錢案件。案件涉182名受害人，損失金額由220元至1.34億元不等，累計損失逾2.14億元。

執行董事失1.34億

最大單一損失達1.34億元，受害者是一間經營二手汽車買賣的跨國公司。報案人是西班牙區分公司的執行董事，去年3月收到騙徒以通訊軟件發出的訊息，假扮英國總公司的行政總裁，並聲稱公司正在進行一宗秘密收購，指示報案人把公司1,500萬歐元、折合大約1.34億港元，轉到指定香港戶口中。由於當時騙徒入侵了該行政總裁的通訊軟件帳號，報案人不虞有詐，按指示轉帳。直到報案人與真正行政總裁溝通時，才知悉對方帳號被騎劫，驚悉自己被騙，報警求助。

假冒客服騙案湧現

港島總區科技及財富罪案組督察梁尉瑩指出，在「偽冒客戶服務人員騙案」中，騙徒會偽裝成電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，通過電話或短訊通知受害者，聲稱已訂閱用戶計劃或收費電訊服務，須繳交昂貴月費。騙徒會以「協助取消誤訂服務、避免持續扣費」為藉口，誘導市民配合完成「帳戶驗證」，要求市民登錄所謂的「官方客服平台」。同時，以「身份核驗、確認帳戶」為由，索取市民個人信用卡資訊及銀行帳戶資料。其後騙徒發送一組「驗證號碼」，指令市民填入平台標註「驗證碼」的輸入欄。市民完成操作後才發現，該輸入欄實為隱藏的轉帳金額欄，所謂「驗證碼」正是騙徒預設的轉帳數額，資金隨即被轉至指定帳戶。

虛假驗證碼騙案變種

警方又指，以「填入虛假驗證碼轉帳」為核心套路的騙案近期出現變種，不乏針對社交平台用戶的作案手法。有騙徒偽裝成商品賣家或個人用戶，透過社交平台發布帖文、福利資訊，聲稱可免費領取二手物品或其他各類產品，毋須支付購買費用，僅須支付小額郵費給騙徒即可送達。

騙徒與市民達成「送貨共識」後，會發送虛假的郵寄資料填寫鏈結，聲稱市民填寫個人資料並繳交小額郵費後，便可到就近便利店取貨。待市民完成資料提交，騙徒立即編造「自己的銀行帳戶被凍結，須買家協助驗證才能支付郵費」的藉口，並將溝通渠道轉移至自稱「專屬客服」的對接方式提供協助。

其後騙徒會陸續提供多個帳戶，又發送所謂驗證碼，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該驗證碼填入指定的轉帳欄以完成「解凍驗證」。市民按要求操作後才察覺，該輸入欄實際是轉帳金額欄，所謂驗證碼即是轉帳數額，資金已被騙徒轉走。

另外，二手物品交易平台放售的賣家也成為騙徒目標。騙徒會偽裝成有意購買的買家，要求售方提交個人銀行帳戶號碼作收款，及後以「須透過第三方平台驗證交易」等藉口，誘騙市民填入虛假驗證碼，實際是轉帳數額，導致受害人損失金錢。

警方提醒，驗證碼僅用於身份核實，絕不會要求將其填入轉帳金額欄或類似涉及資金的輸入框，市民要加以警惕。

