騙徒設虛假網站要求透過超連結交水費 水務署籲巿民提防

【on.cc東網專訊】水務署今日（30日）呼籲市民提高警覺，留意以下偽冒水務署的虛假網站，該些網站要求收件人透過網站顯示的超連結繳付水費帳單。

wsd.govi[.]qpon/hk

wsd[.]giov[.]lat/hk

wsd[.]pijhhsj[.]sbs

水務署強調與該些虛假網站沒有任何關係，並已就事件向執法部門報案。發言人表示，已登記水務署電子服務帳戶及電子帳單服務的市民須於水務署網站(www.wsd.gov.hk)通過驗證才可查閱其電子帳單及取得帳單上的「轉數快」二維碼進行繳費。

市民如接獲不明來歷的電郵或短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向上述網站或其他可疑網站提供個人資料，應與執法部門聯絡。

