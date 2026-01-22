騙案｜七旬婦網戀「上市公司CEO」 按樓投資被呃逾600萬元

七旬婦網戀「上市公司CEO」，按樓投資被呃逾600萬元。(守網者Facebook)

在網絡世界尋找溫暖，也要保護好自己的心與積蓄。過去4星期，警方共接獲超過80宗網上情緣騙案，總損失超過4,900萬港元。當中最大單一損失涉及一名70歲本地女子，她透過 Facebook認識一名「上市公司CEO」，被誘騙投資黃金。女子不惜將樓宇抵押借貸，分別73次轉賬超過560萬港元到騙徒指定銀行戶口，並分2次將共45萬港元現金交給另一騙徒，最終騙徒失聯始知被騙。

警方提醒，要避免墮入網上情緣騙案，應堅持與對方直接見面，及拒絕不切實際的投資計劃。如有懷疑，可在「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

