五旬女TikTok被搭訕，獲介紹投資黃金痛失400萬元。(守網者Facebook)

白撞訊息通常是網上投資騙案或者網上情緣等類型騙案的第一步。過去一周，警方錄得超過160宗網上投資騙案，涉款高達1.2億元。

其中，騙徒在一名本地五旬女子的社交平台TikTok留言搭訕，及後轉至手機通訊程式WhatsApp繼續傾談，騙徒向受害人推介投資高回報的黃金並發出虛假投資網站網址，受害人一個月內將資金存入多個不明個人銀行戶口，涉款超過400萬港元，最後因未能提現，始知受騙。

預防投資騙案小貼士

警方提醒，切勿理會來歷不明的白撞訊息，或輕信網上「高回報」投資廣告，投資前要查證平台真偽，切勿點擊不明連結及胡亂轉賬至不明個人銀行戶口。如有懷疑，即上「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-五旬女tiktok被搭訕-獲介紹投資黃金痛失400萬元/613840?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral