騙案｜假演唱會門票集團12人被捕 仿真度高受害人無法入場才發現受騙

假演唱會門票集團12人被捕

本港近期舉辦多場大型演唱會，不法分子利用市民求票心切的心態，乘機兜售假門票。警方拘捕12人，指這批假門票仿真度高，受害人無法入場才發現受騙。

警方在本周四至五以串謀詐騙拘捕9人，及以串謀洗黑錢拘捕3人。警方相信行動已瓦解此詐騙團伙。今次行動偵破了由今年6月1日至13日發生的7宗同類案件，損失金額約為11萬元。

在7宗案件當中，犯案人會在網上拍賣平台及社交媒體兜售門票，會安排成員面對面交收門票，交收時會即埸要求受害人轉帳至銀行戶口或現金付款。為增加可信性，「跑腿」在交收過程中，會主動向買家展示驗票技巧，亦會偽造官方購買記錄。

門票仿真度高

今次檢獲的門票仿真度高，受害人往往在被票務人員檢查入埸門票時，才知道是假門票。不過，這批假門票亦有特徵，背後的英文銷售條款排版不整齊，某些字眼中間無空隔。例如「of identity」中的「of」與「identity」是連在一起。在中文條款中，標點符號的間距與真門票亦有分別，句號與前一個中文字的間距明顯較闊。

