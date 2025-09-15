騙案｜六旬保安投資「珠寶設計師」網店賺佣 痛失逾140萬元

六旬保安投資珠寶設計師網店賺佣，痛失逾140萬元。(守網者Facebook)

近日，一名從事保安業的六旬港男收到白撞WhatsApp訊息，對方自稱為珠寶設計師，並提議受害人投資其網店，稱受害人在存入商品成本金額後，便可獲得商品銷售佣金為報酬。受害人按騙徒指示多次轉賬至不同個人銀行戶口，但之後未有獲取任何佣金，騙徒亦隨之失聯，最終共損失逾140萬。

一周逾 120 宗投資騙案

警方上周(6至12日)，接獲超過120宗網上投資騙案，涉款超過7,400萬港元。警方提醒，市民切勿輕信高佣金、高回報的投資計劃，亦切勿按下任何可疑連結或下載不明程式。假如對方要求存入個人或不明銀行戶口，必須再三考慮。如有懷疑，可以「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估

