騙案｜去年錄300宗港漂生電騙 涉款2.3億元 警聯手中大宣傳防騙

警方到中大宣傳防騙。

假冒官員騙案時有發生，其中不熟香港情況的港漂學生更成為騙徒的「重點獵物」。警方數據顯示，單在沙田區涉及假冒官員的騙案中，內地學生受害人比例高達97%，受害學生被騙取的金錢多數來自家長。中文大學今日(31日)舉行「來港生歡迎日」，警務處新界南總區指揮官麥展豪、沙田警區指揮官陳樂生，以及副指揮官賴碧娥出席，向新生及家長講解常見騙案手法，並推廣警隊全新的「HKP Mobile App」。

為提升學生防騙意識，新界南總區聯同中文大學、海關、中國移動香港及本地銀行推出一系列防騙措施，於活動期間舉辦防騙講座，並將宣導對象擴展至家長群體，使其成為保護子女的堅強後盾。此外，中大亦鼓勵所有學生完成警方最新推出的新版「反詐騙網上學習套件」。特別是來自內地的新生，校方強烈建議他們在抵港前先掌握基本防騙知識，以提升警覺性。

警方提醒須警惕AI換臉詐騙

麥展豪致辭時表示，去年涉及內地大專學生的電話詐騙案超過300宗，損失總額高達2.3億港元，平均每名學生被騙超過70萬港元。他強調，騙徒經常冒充執法人員，以「涉嫌洗黑錢」為由恐嚇受害者，並威脅「對外求助將牽連家人」，導致受害者陷入孤立無援的境地。陳樂生則提醒，必須警惕最新出現的「AI換臉詐騙」，騙徒會透過人工智能合成他人的樣貌和聲音，冒充親友或官員行騙。

中大與警方保持緊密合作，並通過多渠道定期推廣防騙資訊。此外，學生事務處設有學習輔導主任，為懷疑遭遇詐騙的學生提供個人指導及諮詢服務，確保他們獲得適切的支持。

