騙案｜台灣女網友「被逼良為娼」 39歲男多次借錢失逾300萬元

台灣女網友「被逼良為娼」，39歲男多次借錢失逾300萬元。(守網者Facebook)

情人節將至，不少網友趁佳節前結識新朋友，希望對方陪伴過節，但一旦打開戀愛腦，特別容易中伏。日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。

一周至少15網戀騙案 損失逾千萬元

過去一周，警方接報至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。今時今日網上交友都好平常，但對方一但提及金錢、投資、以不同藉口要求過數，要立即Red Flag。沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證。

