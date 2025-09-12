女子小紅書賣餐桌組合遇彈票黨，損失逾40萬元。(守網者Facebook)

涉及「彈票黨」的網上購物騙案老是常出現，藉口無非都是轉錯戶口及金額。過去兩星期，警方共接獲逾40宗涉及空頭支票手法的網上購物騙案，總損失超過300萬港元。

日前，一名女事主透過小紅書以700元放售餐桌組合，騙徒隨即以WhatsApp聯絡假意交易，其後聲稱誤將14,000元轉入事主戶口。事主見到網上銀行「賬面結餘」顯示有該筆款項，未有仔細核實「交易記錄」及「可用結餘」，便將差額退回。

多張空頭支票存入「 100 萬元」

豈料騙徒「食過返尋味」，訛稱又轉錯錢、家人過錯數等多個藉口，用多張「空頭支票」存入接近100萬元至受害人戶口，一再要求事主退款。事主無仔細檢查，先後轉賬逾40萬元到對方指定的帳戶，直至最後發現騙徒的轉賬都是空頭支票，才驚覺受騙。

應要求對方自行聯絡

警方提醒，如果對方聲稱不慎錯誤轉賬到你戶口或轉賬錯誤金額，應要求對方聯絡有關銀行或電子錢包營運商，相關機構會要求對方提供相關轉賬資料以便通知收款方機構聯絡收款人取回款項，不要自行將差額退回。另外，記得要核實「交易記錄」及「可用結餘」，以確認交易完成。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-女子小紅書賣餐桌組合遇彈票黨-損失逾40萬元/598504?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral