騙案｜女子Carousell買羽毛球拍過數後無貨 撳不明連結退款遭轉走50萬元

騙徒扮賣家訛稱已售罄，供「退款連結」填帳戶資料轉走50萬元。(守網者Facebook)

近日有受害人看到二手交易平台Carousell有騙徒假扮賣家，出售「羽毛球拍」，於是透過平台私訊對方並轉移至WhatsApp繼續溝通。受害人依指示向騙徒支付貨款，但未幾騙徒訛稱羽毛球拍「已售罄」，並提供不明連結要求受害人點擊以申請退款。

填多間銀行帳戶資料

受害人不虞有詐並按下不明連結，按指示輸入銀行帳戶資料，包括「個人資料」、「帳戶號碼」、「交易密碼」及「一次性密碼（OTP）」等，因擔心單一銀行未能處理退款，於是多填幾間銀行帳戶資料，事後她查閱退款情況時，發現多間銀行合共逾50萬元存款全部被轉走。

一周接逾 200 案 涉款逾千 萬元

過去一周，警方共接獲逾200宗網上購物騙案，騙款逾1,000萬元。警方提醒，市民應選擇當面交收，以減低受騙風險，亦應查看網上店舖或賣家的過往評價。假若使用 Carousell 進行交易，可透過平台收款功能付款，切勿點擊不明或可疑連結，以及將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站。在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。

