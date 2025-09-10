騙案｜「戀愛腦」港女網戀墜投資騙局 痛失逾60萬元兼欠債120萬

「戀愛腦」港女網戀墜投資騙局，痛失逾60萬元兼欠債120萬。(守網者Facebook)

「戀愛腦」指戀愛時，甘願為對方付出所有的行為，而騙徒就正正以「戀愛腦」作為目標。9月至今，警方共接獲超過30宗網上情緣騙案，總損失超過1,200萬港元。

Linkedin認 識「新加坡男」

其中，一名37歲本地女子在通訊軟件(Linkedin)，認識一名自稱在香港工作的新加坡男子，之後以WhatsApp繼續聯絡並發展為網戀關係。其後，男子表示投資USDT(泰達幣)有豐厚利潤，亦願意教受害人一同投資。

對虛擬貨幣全無認知的受害人，因深信該男子就決定投資，並按其指示下載一個假投資應用程式進行投資，在兩個月內將合共180多萬元港幣，分別轉賬到指定私人銀行帳戶及轉數快戶口，直到受害人不能提現，男子亦失聯才知自己被騙，最後不但損失60多萬元個人儲蓄，更欠下銀行120多萬元債務。

保持清醒勿做「戀愛腦」

警方提醒，要保持清醒切勿做「戀愛腦」，認清騙徒技倆，應提防假扮專業人士或外籍人士，素未謀面但隔住螢幕甜言蜜語噓寒問暖的網上情人。另外，在確認情侶關係後就被哄騙投資賺錢時，亦要提高警覺。如有懷疑，可利用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

