騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。
一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟進。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-港鐵美孚站現-借錢黨-稱日後歸還終失聯-48歲男子被捕/612347?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 20 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲
長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。 救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。 ▼珍惜生命你am730 ・ 1 天前
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
美國警長接報案有槍擊 卻先去提款再吃 Pizza 被控失職及偽造報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國新澤西州一名警員涉嫌失職及偽造報告，被控在處理一宗雙重命案期間未有及時回應報案，反而先駛往自動櫃員機提款，並到 Pizza 店用餐。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜啟德阿婆回收膠樽液體倒地 網民冀取消回贈減濫用
啟德德朗邨有長者透過入樽機回收膠樽，竟在入樽機旁直接將樽內殘留液體倒在入樽機旁的地上。網民指，現場不時傳出臭味，並惹來老鼠、蟑螂。另外，有網民透露，這位婆婆為「慣犯」，經常在回收膠樽時，直接將樽內液體倒在地下。am730 ・ 18 小時前
小巴安全帶｜警「放蛇」執法惹熱議 小巴總會：乘客如發現安全帶不妥 即通知司機備案｜Yahoo
警方上周五（24 日）派出便衣警員在小巴「放蛇」執法，票控沒有佩戴安全帶的乘客。有關車 cam 片段在網上流傳並引起熱議。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，發現多數年輕人會佩戴安全帶，長者則較少，如發現對方沒有戴安全帶會勸喻。現時有系統偵測乘客是否有佩戴安全帶，政府規定由 2023 年 9 月 1 日起，所有新登記的公共小巴須安裝系統方獲續牌。張漢華指，安裝有關系統耗資約 3 萬元，希望政府資助全港小巴安裝。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
Mr.多倫多開show俾觀眾鬧爆唔專業 結他手Ronny披露代主音Dash受癌病後遺影響演出 「啲水會灌入喉嚨」
現時由Ronny（黎澤恩）、MJ（譚傑明）、Dash（譚健文）及Tom（杜志烜）組成嘅樂隊MR.，早前去到加拿大多倫多舉行「輕狂歲月音樂會」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 20 小時前
10年兩查滲水辦 議員曾斥申訴署形同紙老虎
【on.cc東網專訊】針對滲水辦的問題，申訴專員公署的調查亦被指形同「紙老虎」，因申訴署曾在2008年及2018年對樓宇滲水作出調查，其中首次調查是針對滲水辦處理運作的失誤，包括處理投訴的程序及對委聘承辦商的監察等；而第二次調查目的則為檢討是否有更好的方法解決滲on.cc 東網 ・ 19 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 20 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝︱文化部興建皇室火化場 總理下令監控黑喪服價格 防商戶抬價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）逝世後，文化部展開全國動員，籌備皇室火化場及各項殯葬儀式，確保典禮莊嚴而依循傳統。同時，總理阿努廷下令嚴控黑色服裝價格，防止商戶在哀悼期間哄抬物價，確保民眾能以合理價格購買喪服表達敬意。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！Yahoo Food ・ 1 天前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
無視經濟數據真空 聯準會預料將執行今年2降
（法新社華盛頓25日電） 由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。法新社 ・ 1 天前
任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢
以《未生》、《緊急迫降》等作品展現精湛演技的任時完，近日正式宣佈與SM娛樂簽下合約，時隔多年重返歌手身份，實現「演員與歌手雙棲發展」的約定！推薦閱讀:➤ 《魷魚遊戲3》「333號」任時完曾封「青龍視帝」！36歲韓國童顏男神穿搭解構➤ Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 20 小時前