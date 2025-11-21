騙案｜物業代理WhatsApp遭盜用 32歲女向騙徒交租失68萬港元

物業代理WhatsApp遭盜用，32歲女向騙徒交租失68萬港元。(守網者Facebook)

騙徒隨時潛伏在身邊，收到對方轉賬要求須格外留神，確認對方身份真偽。過去一周，警方共接獲超過50宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾600萬元。

騙徒暗中窺視對話並誘騙設局

其中，一名32歲女受害人因租約即將到期，透過WhatsApp訊息聯絡物業代理，商討續租一年及繳交租金安排。受害人提出想由公司戶口轉以個人名義繳交租金，對方隨即要求受害人一次性繳交一年租金，受害人未有懷疑，便依指示轉賬超過68萬港元到指定銀行戶口。未幾，該物業代理經WhatsApp詢問受害人為何尚未繳付租金。受害人察覺有異，立即致電物業代理本人，才發現對方較早前所使用的WhatsApp帳戶遭盜用。騙徒一直暗中窺視兩人對話並誘騙設局。

未確認清楚就亂過數，容易跌入騙徒圈套。警方提醒，收到任何轉賬過數要求，必須致電對方親自核實。同時要加強網上帳戶保安意識，提防帳戶被騎劫。過數前，可利用 「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。

