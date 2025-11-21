BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
騙案｜物業代理WhatsApp遭盜用 32歲女向騙徒交租失68萬港元
騙徒隨時潛伏在身邊，收到對方轉賬要求須格外留神，確認對方身份真偽。過去一周，警方共接獲超過50宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾600萬元。
騙徒暗中窺視對話並誘騙設局
其中，一名32歲女受害人因租約即將到期，透過WhatsApp訊息聯絡物業代理，商討續租一年及繳交租金安排。受害人提出想由公司戶口轉以個人名義繳交租金，對方隨即要求受害人一次性繳交一年租金，受害人未有懷疑，便依指示轉賬超過68萬港元到指定銀行戶口。未幾，該物業代理經WhatsApp詢問受害人為何尚未繳付租金。受害人察覺有異，立即致電物業代理本人，才發現對方較早前所使用的WhatsApp帳戶遭盜用。騙徒一直暗中窺視兩人對話並誘騙設局。
未確認清楚就亂過數，容易跌入騙徒圈套。警方提醒，收到任何轉賬過數要求，必須致電對方親自核實。同時要加強網上帳戶保安意識，提防帳戶被騎劫。過數前，可利用 「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-物業代理whatsapp遭盜用-32歲女向騙徒交租失68萬港元/621013?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 4 小時前
英國政府為高收入者開闢永居快車道 年薪超12.5萬鎊三年即可申請
【彭博】— 英國內政部長Shabana Mahmood表示，高收入者將獲准最快三年便可申請在英國永久居留；政府希望防止高技能人才因其限制移民的政策而被拒之門外。Bloomberg ・ 19 小時前
中日關係｜內地逾54萬張飛日機票被取消 香港多家航空公司推靈活安排 國泰：彈性處理及提供協助
中日關係持續緊張，中國外交部及香港特區政府保安局日前分別發出赴日旅遊提示，令日本旅遊市場及相關航空業大受影響。...BossMind ・ 6 小時前
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，與他們相識多年的共同友人「Amy姐」罕見談起兩人的戀愛過程，意外曝光這段婚姻的起點其實由宣云主動展開追求，讓不少粉絲直呼完全想不到。姊妹淘 ・ 1 天前
日本華裔議員稱東京應與美國聯手反制中國 北京不太可能打出稀土牌
【彭博】— 一位已遭中國禁止入境的日本議員表示，日本應該利用與美國的同盟關係來反制中國的威脅，而不是僅僅尋求快速妥協，這會導致長期損失。Bloomberg ・ 10 小時前
中日關係緊張下許多中國遊客取消行程 日本年底前損失或達12億美元
【彭博】— 由於外交爭端惡化，來自中國的潛在遊客取消行程，到今年年底前，日本可能會損失高達12億美元的遊客消費。Bloomberg ・ 12 小時前
大茶飯│恒指的死亡筆記又來了（青冰）
恒指公司在9月納入泡泡瑪特（9992）後，股價在兩個零月已累跌35%，非常嚇人，不禁令人慨嘆一聲，恒指公司的死亡筆記果然係勁，連今年曾暴升280%的股王也要跪低。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
港足主帥韋斯活據報提早離任 領軍 20 場勝率約五成 曾被羅淑佩促「認真反思」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港足周二（18 日）在亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡，痛失決賽周資格。事隔三日，據多間傳媒弔引述消息指，港足主教練韋斯活（Ashley Westwood）將會提早離任，結束僅約 15 個月的領軍生涯。據報香港足球總會與韋斯活已達成共識，預計將於今日（21 日）正式公布消息 。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
將軍澳半新樓平過舊樓！？日出康城個別呎價低寶琳、坑口超過2成
同一區內，樓齡愈新樓價愈高，這本是常見現象。然而，將軍澳一帶出現相反的走勢。位於將軍澳線沿線的日出康城，這個鐵路上蓋項目樓齡最長僅16年，最短則是剛入伙的新樓，但過去一個月的整體成交平均呎價僅為1.24萬元。相比之下，同屬將軍澳線的坑口站蔚藍灣畔、東港城與寶琳站新都城，樓齡達20至30年，但近一個月的平均成交呎價分別1.44萬、1.31萬元及1.29萬元，均比日出康城高出約4%至16%。本文整合3個原因，分析將軍澳區鐵路項目，為何出現這個反常的現象。28Hse.com ・ 8 小時前
中國男用「陰司紙」淺草寺求籤！利用仇日旅遊片賺流量 中日網民均怒斥「報應不遠」
近日一段在日本東京淺草寺拍攝的短片在網上瘋傳，一名中國男子以「陰司紙」投入賽錢箱求籤，更自豪表示「騙鬼子」！中日網民一片譁然，有網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠」。事件不但觸動文化敏感神經，更被批評為「為流量不擇手段」，令中日情緒更緊張。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
西餅客出沒！油塘柏景峰首批150伙半日沽清 大手客4,000萬掃6伙
信置等發展的油塘新盤柏景峰，今日（21日）首輪銷售150伙，截止下午2時左右已全數沽清，有「西餅客」豪擲4,000萬買入6伙。28Hse.com ・ 4 小時前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 15 小時前
立法會選舉2025｜國安處拘 68 歲男子 涉煽惑他人不投票或投白票等 被控發布煽動刊物下午提堂｜Yahoo
警方國安處周二（18日）拘捕一名 68 歲男子，他涉嫌多次在社交平台發布具有煽動意圖的訊息，包括煽惑他人在選舉中不投票或投白票等。他今日（20日）被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件下午在西九龍裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前