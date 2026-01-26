錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。
日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。
單周274宗網購騙案 涉款135萬
過去一周，警方接報至少274宗相關網購騙案。當中與Threads 社交平台相關案件超過41宗，其損失金額超過135萬元。警方提醒，無論大家使用任何社交平台，就算對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉賬作認證，十居其九是假。如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可利用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，一check便知有無伏。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006395/騙案-美女店主-threads送羽毛球拍-18歲仔中伏被呃近5萬元?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
