支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者
騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。
網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔適宜食生冷嘢。魚生有蟲，又李斯特菌」。事主發文指「騙徒嘅手法，真係層出不窮，聖功會呢下先勁吖嘛」。
網民指應找洪天明贊助
大批網民笑「聖功會」的名稱，指「字都打錯，唔專業」，「呢間咪係專比公公婆婆練武功嘅聖功會！」有網民留言指應找藝人洪天明贊助花之戀壽司。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-自稱-聖功會-社工-籲贊助100份三文魚定食予長者/611981?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
3歲童邊跳彈床 邊飲珍珠奶茶致骾死
【on.cc東網專訊】浙江省台州市一名3歲男童周日（19日）在遊樂場玩彈跳床時，同時飲珍珠奶茶，結果噎住導致窒息死亡。死者家長事後曾在商場門口擺放大字牌維權，指控奶茶店、遊樂園營運方及商場方均應承擔責任。商場工作人員表示正在協商，政府、警方、法院等多部門介入，會on.cc 東網 ・ 1 天前
金鐘巴士站男子被點錯相捱斬 3男子落網追緝2主腦
【on.cc東網專訊】本周三(22日)晚上10時許，一名姓許(20歲)男子在金鐘巴士站等車期間，被人突然從後推倒及用利刀襲擊，一名同黨於附近用手機拍攝整個行兇過程。在施襲後，兩人往灣仔方向逃離現場。警員在兩名兇徒的逃走路線進行搜證，檢獲一把長約15厘米的鎅刀，相on.cc 東網 ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治
【on.cc東網專訊】今日(25日)早上9時52分，東涌松仁路北大嶼山醫院職員報案，指一名5日大男嬰由家人送抵醫院，醫護人員為昏迷男嬰進行搶救，惜最終證實不治。人員正了解男嬰生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
美食嘉年華葵涌開鑼 推限量$1金華火腿龜苓膏 晚7時後免費入場
【on.cc東網專訊】第12屆香港美食嘉年華今日(25日)起，一連9日於葵涌運動場舉行，今屆嘉年華共有320個攤位。部分商戶提供低至半價至1折優惠商品，亦有限量推出推廣價1港元的火腿禮盒及龜苓膏等商品，限量10港元發售的白酒、保健品、各式食品與零食等。on.cc 東網 ・ 21 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。am730 ・ 18 小時前
香港旅發局狂谷鹿晗 勁過「姜公誕」？揭內地資金流入本港應援市場
內地「頂流」鹿晗香港紅館演唱會已於昨日（10月25日）結束，其代表意義除了是首位內地90後歌手到紅館開唱外，原來還揭示了一個市場現象。話說早前宣布全體員工凍薪的旅發局，近日於小紅書專頁相當活躍，罕見地密密宣傳同一項活動，正是力推鹿晗的香港紅館演唱會。有別於昔日冷處理由本地資本谷起的銅鑼灣「姜公誕」，旅發局鉅細無遺列出鹿晗每個打卡點，宣傳鋪天蓋地，或揭示繼樓市後，「普通話拼音」應援資金已經流入本港Yahoo財經 ・ 3 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
荃灣享和街男子燒炭 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】今晨(25日)11時21分，執法部門接獲一名市民報案，指懷疑男友人在享和街43至59號一單位企圖自殺。救援員接報到場，發現32歲事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭，當場證實事主氣絕身亡。警員於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦
文章來源：Qooah.com 2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。 盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。 此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 18 小時前
都會海逸酒店自助餐買二送二！人均$298起歎富貴鮑魚花膠雞、蒜蓉烤生蠔、阿華田提拉米蘇
時序入秋，都會海逸酒店推出三大主題自助餐，從瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴，到國際美食自助午餐，再到阿華田午後樂園主題周末下午茶，盡嘗以鮑魚、花膠、魚唇熬製而成的鼎皇高湯一品鍋、充滿創意的阿華田主題甜品，以及一系列驚喜海鮮菜式。突發多場自助餐在Klook都有快閃買2送2超值優惠，人均$298起，相約親朋摯友同享這份好滋味吧！Yahoo Food ・ 5 小時前
金鐘巴士站20歲男子被點錯相遇襲 警方拘捕3名黑幫
金鐘巴士總站在本周三發生襲擊案，警方已拘捕3名有黑社會背景的男子，調查顯示案件涉及買兇傷人，但「點錯相」傷及案中事主。 案件發生於本周三晚上10時，警方接報指一名20歲中國籍男子在巴士站候車期間，突然被人從後推倒，用利刀襲擊，附近有另一名男子用手機拍攝行兇過程。施襲後，2人往灣仔方向逃離現場。受害人的手及背部多處am730 ・ 22 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
中國留學生訛稱遭綁架 騙徒指使化妝扮被毆打 家人遭騙 3,000 萬日圓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京一名中國女留學生早前遭人欺騙，被迫假扮被綁架，以向家人勒索金錢。日本警方調查指，涉事騙徒冒充中國公安部，聲稱該名學生在中國被通緝，如支付金錢可撤銷逮捕令。Yahoo新聞 ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 18 小時前