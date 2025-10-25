騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者

騙徒自稱是「聖功會」的社工，籲贊助100份三文魚定食予長者(資料圖片)

騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。

網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔適宜食生冷嘢。魚生有蟲，又李斯特菌」。事主發文指「騙徒嘅手法，真係層出不窮，聖功會呢下先勁吖嘛」。



騙徒自稱是「聖功會」的社工，籲贊助100份三文魚定食予長者(Threads圖片)

網民指應找洪天明贊助

大批網民笑「聖功會」的名稱，指「字都打錯，唔專業」，「呢間咪係專比公公婆婆練武功嘅聖功會！」有網民留言指應找藝人洪天明贊助花之戀壽司。

