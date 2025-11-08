騙案｜電騙集團扣留傀儡身份證及拍攝外表防止私吞贓款 警方搗破集團拘捕5人

警方搗破跨境電騙集團，拘捕5人

騙案頻生，警方前日至今日在全港多區以「欺騙手段取得財產罪」拘捕1名持內地雙程證的跨境電騙集團骨幹成員及4名本地收錢傀儡，牽涉今年9月至11月發生的10宗「猜猜我是誰」騙案，涉及219萬元騙款。

警方發現犯罪集團招募多名本地人作為傀儡，負責從受害人收取贓款。犯罪集團為避免傀儡私吞贓款，會事前扣留傀儡的身份證，並且拍攝傀儡當日的外表。犯罪集團會同時派出1至2名骨幹成員監督交收過程，在傀儡一收到贓款時，隨即要求在附近將贓款轉交骨幹成員。



處理數十萬元贓款只獲數百酬勞

最高一宗案件的損失金額是現金70萬元，傀儡協助犯罪集團處理數十萬元的贓款，最後只獲數百至一千元的酬勞。調查亦發現犯罪集團會同時利用多個傀儡擾亂警方視線。而犯罪集團派出的骨幹成員，都是持內地雙程證的人士，利用他們在港短暫逗留的特點，增加警方追查難度。

