首9月涉大學生騙案損失達1.8億，騙徒穿警察制服呃逾百萬元。(香港警察Facebook)

在視像通話中，就算看到警察制服、拘捕令都不要相信對方。近日有一位大學生因在視像聊天時，看見騙徒身穿警察制服和自報「公安編號」而放下戒心，相信自己真的捲入詐騙案，並在騙徒引導下多次轉帳存款至指戶口以供「調查」，損失逾百萬元。

收「公安」來電應立即收線

數字顯示，截至9月，今年共有1,711宗涉及大學生的騙案，總損失達1.8億元，當中本地生因電話騙案損失約1,600萬，內地生的損失則為約8,700萬。警方提醒，內地公安不會致電給身在香港的市民，更不會要求轉帳或提交「保證金」，若來電者自稱「公安」，應立即收線。如懷疑受騙，請即致電「防騙易18222」熱線查詢。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-首9月涉大學生騙案損失達1.8億-騙徒穿警察制服呃逾百萬元/617323?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral