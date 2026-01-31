騙案｜騙徒假扮廉署人員 訛稱市民洗黑錢要求繳款

廉政公署表示近日再有不法之徒假扮廉署人員詐騙，呼籲市民提高警覺

應停止與騙徒對話

廉署發現有騙徒致電市民，訛稱市民身分被盜用或涉嫌觸犯洗黑錢等罪行，要求事主繳交款項至銀行戶口作調查用途，有個別騙徒甚至相約事主見面收取現金。廉署呼籲市民若收到懷疑詐騙電話，應停止與騙徒對話，切勿轉賬或交錢給任何人士。

市民如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線2526 6366查詢或舉報。如懷疑遇到騙案，市民應立即報警或致電警方「反詐騙協調中心防騙易」熱線18222。

