52歲婦情陷「新加坡商人」，投資高回報酒店痛失260萬元。(守網者Facebook)

「妄」戀騙局專等有心人上釣。近日，一名52歲女士於WhatApp結識自稱新加坡商人，短暫「膠流」後迅速確定戀人關係，對方隨即誘騙投資高回報酒店項目，受害人深信不疑，一個多月內分30次轉錢至對方指定戶口，最終損失超過260萬元。

兩周40宗網戀騙案涉款1700萬

警方表示，11月至今共錄得逾40宗網戀騙案，涉及金額超過1,700萬元，受害人逾四成為50歲或以上的老友記。警方提醒，騙徒就像病毒，愛上騙徒即自掘墳墓，對所有網上交友，應一律抱「懷疑」態度。講心變講金，一定是陷阱，毫無懸念應拉黑封鎖。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/騙案-52歲婦情陷-新加坡商人-投資高回報酒店痛失260萬元/618614?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral