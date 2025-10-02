騷擾遊客及同類被嫌棄 英國怪奇黑天鵝遭逐

▲英國埃文河畔的紅嘴黑天鵝「雷吉」，近日被轉移到德文郡的達威利動保中心，原因是牠頻繁攻擊、騷擾遊客和其它天鵝。（圖／翻攝自每日郵報）

[NOWnews今日新聞] 英國沃里克郡（Warwickshire）埃文河畔（ River Avon）的一隻黑天鵝，近來因為頻頻攻擊、恐嚇、騷擾其他鳥類和遊客，迎來被趕出小鎮的命運。

根據英國《電訊報》報導，這隻紅嘴黑天鵝名叫「雷吉」（Reggie），約2年前被放生到埃文河，因其獨特外表引起了遊客駐足，但按照馴養員本尼斯（Cyril Bennis）說法，最近幾個月，雷吉開始變得孤立、過度自信，甚至還有點自負。

報導指出，紅嘴黑天鵝在當地算外來品種，最初是從澳洲和塔斯馬尼亞被帶到英國，更具攻擊性，已對英國本地較為溫順的白天鵝族群構成威脅。

據本尼斯所說，雷吉已經開始攻擊、騷擾一些當地天鵝品種，甚至試圖與該地區的白天鵝交配，他還給牠取了個「終結者」的綽號：「牠趕走雄天鵝，帶走雌天鵝」、「事情開始失控了....那隻黑天鵝脾氣很暴躁。」

報導提到，雷吉已於本週三被趕到200多公里以外的德文郡（ Devon）達威利動保中心（Dawlish Waterfowl Centre），與牠纏鬥多時的本尼斯也因此鬆了一口氣，並挖苦說若查爾斯三世得知雷吉不再於埃文河畔搞事的消息，應該會「非常高興」。

