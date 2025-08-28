「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆
媒體不時流傳玄學老千騙財的新聞，條「橋」又離奇地舊，不過又有人受。
這些事件，往往儀式感十足，先由助手吹噓一番，然後有各式奇怪道具及儀式，最後埋門一腳，老千就說你有靈體跟身、必須斥鉅資超渡，而且好像買冰鮮雞一般、逐隻計！有些媒體，為了吸睛，全力配合吹捧，把沒有的事以編劇手法說成真的一樣，還捕風捉影地拍攝一番，製造氣氛詭異的場景，說好鬼的故事。
天下老千所用的「鬼橋」，主要有二：就如美國股神畢菲特透露的股巿致勝要訣，即善用貪婪和恐懼。玄學老千也深諳此中妙用，說可以用甚麼「五鬼運財」的方法為你增財；或說你有冤親債主纏身、必須「滅甩」。
受害者都是普通巿民，有時不發達無所謂，但聽說有鬼跟身，就會毛骨悚然。
針對這些可能的Scams，我們要清醒地考慮：這「靈媒」是否真看到靈體、還是自己老作？
我們千萬不要盲目相信來說有鬼的人。是否真有奇事，其實可以從幾方面分析：
一、有些先人因留戀世間、或太記掛親人，死後沒有去投胎，只跟住自己愛的人，就這樣困在一個不屬於他們的空間。在這情況下被跟的人都會感覺到，而且自己臉上會有一層青青藍藍暗暗的霧氣，特別會在面上「田宅官」浮現，「田宅官」是眉與眼之間的部位，即女士塗眼蓋膏的地方。「田宅官」陰暗青藍，家宅就肯定有問題，多與靈體有關。而且如果真有先人跟身，靈媒應該可以描述這先人是甚麼模樣、是你的甚麼親人……等，總之應該提供一些可以驗證的線索。
二、若是三唔識七，不知在鬼月期間在那個鬼地方惹來的靈體，攪到鬼上身，那又有兩個特徵。
1. 除了「田宅官」有異色外，眼神會空空洞洞，看你時又像不是看著你，完全沒有焦點。
2. 非常「宅」，不想和人溝通見面，就算約好了，也常常找藉口爽約。
3. 總是失魂落魄，常常丟東西。
4. 間中會有另一把聲音借其口說話，音色語調都與「宿主」迥異。
若果完全沒有以上的蛛絲馬跡，純屬自認是「驅魔人」的一面之詞，尤其是叫價不菲的，就要特別警惕，因為涉及靈界的事情，往往是看願力、功力，而非財力！
（註：農曆七月亦稱鬼月，因為相傳陰間眾生可以在這時放假到陽間走走，而今年鬼門開啟的時間是由新曆8月22日晚上11時至9月21日晚上11時。）
作者：黃美雲
黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。
黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。
曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。
Related Articles:
花旗集團香港及澳門區CEO分享成功之道！職場逆境找機遇、求創新！心態勿怕「蝕底」寄語新人︰永遠都要行多一步！
Follow us on facebook: https://www.facebook.com/etnet.com.hk/
etnet財經‧生活網(www.etnet.com.hk)提供全面及專業的財經新聞及資訊，包括為用戶提供免費實時股票及期貨報價、專家點評等。同時《生活副刊》頻道，涵蓋財智、管理、世事政情、健康養生、消閒購物及數碼科技等資訊，盡享健康樂活之道。於2014年更推出《DIVA 品味派》潮拜頻道，集五大品味內容及視頻專案於一站 - Fashion、Beauty & Love、Watch & Jewelry、 Art & Living及 Travel & Dining，日日更新，秒秒矚目。
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 18 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）
簡單而言，第二季經調整盈利不足15億人民幣，遠遠差過市場預期接近100億的水平，按年跌幅接近九成真是非一般的差，唯一值得慶賀的或許是用戶活躍度與購買頻率均創新高，但「內卷」競爭一日未完，相信想翻身絕非易事。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 23 小時前