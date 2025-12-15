驅魔龍族馬小玲︳吳千語演馬小玲備受批評 網民負評︰我和殭屍有個誤會

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；當中，飾演「馬小玲」嘅萬綺雯（蚊蚊）亦因而走紅。早喺2022年，有消息傳出將會翻拍成電影，由萬綺雯老公陳十三擔綱監制。早前愛奇藝宣布電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》捨棄院線上映直接登陸平台，演員陣容包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、岑珈其、蘇麗珊、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、謝雪心、朱柏康、黃文慧、郭柏妍等等。 另外，最令人期待嘅就係萬綺雯將會友情演出，飾演馬丹娜一角。

不過《驅》上架後，網民同觀眾似乎唔多受落，最多人討論嘅係飾演馬小玲嘅吳千語，認為千語BB完全無女主角以及馬小玲嘅氣場，「齣戲叫《驅魔龍族馬小玲》，但最唔好睇嗰個就係馬小玲」。有網民認為《驅》部份特技效果甚至比廿幾年前嘅舊作更差，又有意見認為套戲拍到落雨收柴咁。「我甚至乎隱約感受到現場拍攝期間所有人都呈放棄狀態，『無得搞就唔好搞喇』咁，成齣戲好似走程序咁，嗱嗱淋交待晒啲嘢，然後全crew一齊大聲嗌：『收工！』咁。」。

《驅魔龍族馬小玲》延續原作「驅魔龍族傳人遇上不老殭屍」嘅故事，但發生於全新時空。由吳千語為「驅魔龍族」第四十一代傳人，肩負家族使命，專門對抗異界邪靈和都市怪事。黃宗澤飾演嘅私家偵探況天佑具有不老特質和強大力量，係基因突變嘅「夜行者」，內心隱藏著對鮮血的渴望，總是小心翼翼掩飾真實身份。兩人因一樁離奇嘅「暗影襲擊」事件相遇，調查過程中發現背後牽涉異界入侵人間的陰謀，迫使佢哋結盟追查真相。

