驅魔龍族馬小玲｜電影捨棄院線上映 吳千語黃宗澤擔正 萬綺雯友情演出
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；當中，飾演「馬小玲」嘅萬綺雯（蚊蚊）亦因而走紅。早喺2022年，有消息傳出將會翻拍成電影，由萬綺雯老公陳十三擔綱監制。不過，近日，愛奇藝正式宣布電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》將於12月11日上架，捨棄院線上映，直接登陸平台。演員陣容包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、岑珈其、蘇麗珊、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、謝雪心、朱柏康、黃文慧、郭柏妍等等。 另外，最令人期待嘅就係萬綺雯將會友情演出，飾演「馬丹娜」一角，讓粉絲興奮不已。
電影版《驅魔龍族馬小玲》延續原作「驅魔龍族傳人遇上不老殭屍」嘅核心魅力，但故事置於全新時空，注入更多現代元素。由吳千語飾演嘅馬小玲為「驅魔龍族」第四十一代傳人，肩負家族使命，專門對抗異界邪靈和都市怪事。由黃宗澤飾演嘅私家偵探況天佑具有不老特質和強大力量，係基因突變嘅「夜行者」，內心隱藏著對鮮血的渴望，總是小心翼翼掩飾真實身份。兩人因一樁離奇嘅「暗影襲擊」事件相遇，調查過程中發現背後牽涉異界入侵人間的陰謀，迫使佢哋結盟追查真相。隨著劇情推進，發現危機與百年前嘅家族恩怨交織。此外，官方海報上印著「友情出演 萬綺雯」，證實原版馬小玲將短暫現身，並以「馬丹娜」身份客串。
演員陣容：
吳千語 飾演 馬小玲
黃宗澤 飾演 況天祐
蔡潔 飾演 王珍珍
呂良偉 飾演 山本一夫
廖子妤 飾演 未來」
劉心悠 飾演 妙善
岑珈其 飾演 金正中
郭柏妍 飾演 初春
蘇麗珊 飾演 小魅
謝雪心 飾演 金姐
黃文慧 飾演 何無求
朱柏康 飾演 藍波
