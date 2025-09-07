驚傳男主角不演了！虞書欣爭議狂爆燒到新戲

▲虞書欣（如圖）先是因爸爸公司疑放高利貸等問題爆爭議，之後又被張昊玥指控霸凌，爭連環爆讓她人設大翻車，抖音直接掉粉120萬，近日還疑似燒到新戲，驚傳男主角王安宇不演了。（圖／微博@虞書欣Esther）

[NOWnews今日新聞] 中國新生代女星虞書欣本來靠著甜妹人設走紅，近日卻因爸爸公司疑似放高利貸等問題引起爭議，之後又被女演員張昊玥指控霸凌，人設直接崩塌，還爆發脫粉潮，抖音掉粉120萬。而在爭議連環爆後，似乎也影響到她即將出演的作品，主演電視劇《一念江南》傳出男主角王安宇可能換人的消息，敏感時間點，再度引發討論。

虞書欣主演的新劇《一念江南》原定於11日開機，但在開拍幾天前劇組卻突然宣布調整拍攝計畫，男女主角虞書欣與王安宇也都缺席開機活動，王安宇表示因不可抗力因素缺席，虞書欣方面則尚未透露原因。據悉，《一念江南》原本就是先確定女主角，再選男主角的方式，男主角也因此更換過多次，從陳哲遠、丞磊到王安宇，不料近日虞書欣接連爆爭議後，又傳出王安宇也可能換人，遭疑是受到風波牽連。

▲虞書欣新戲《一念江南》傳出男主角王安宇（如圖）可能換人。（圖／微博@王安宇buss）

業界人士分析換人將面臨的問題 《一念江南》開播前就受阻

《一念江南》傳出可能換掉王安宇的消息後，有業界人士分析若確定換人，劇組可能會面臨三大挑戰，首先是與王安宇之間的協調，再來是必須要找到可以頂得住這波爭議的男主角，最後就是保持製作進度，同時平衡外界輿論。雖然目前劇組尚未做出回應，但這已不只是換角問題，而是上升到企業道德與社會公平等議題的討論。

張昊玥點名虞書欣霸凌 曝她5大惡行

張昊玥5日在微博上傳影片揭露被虞書欣霸凌的真相，張昊玥表示當年在錄《一年級·畢業季》時，虞書欣透過6個手段將她孤立，假裝聽不見她說話、當大家的面嘲諷她、模仿她的表情取笑、拉攏投票搶她角色、開群組排擠她。種種惡行讓張昊玥一度被逼哭，但她說這樣也不能阻止虞書欣的霸凌行為，「而軟暴力最高明的地方在於－你哭了，就是你玩不起。事後仍能一臉無辜，『我什麽都沒做啊？』」

張昊玥為了減少被傷害，最終只能扮演起透明人，更罹患了嚴重憂鬱症，她崩潰地說：「這些都沒又傷痕、沒有血跡、沒有證據，無法指認，卻讓我每天都在質疑自己的價值和存在意義」。目前虞書欣本人及公司都尚未回應該起事件，僅粉絲跟部分業內人士出來護航。不少網友支持張昊玥，「一切都會好起來的！善惡終有報！」、「憑啥這都不上熱搜，80的怎麼還逍遙法外，真是隻手遮天」等。

