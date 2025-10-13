驚傳遭駭！任天堂成駭客組織「Crimson Collective」最新目標？

日本知名遊戲公司，向來以保密嚴格出名，只是近幾年除了《寶可夢》遊戲接連遭到洩漏外，就連 Nintendo Switch 2 從公開前就有許多資料、主機板等流出，並陸續被證實其真實性。而最近有新消息指出，任天堂成為了駭客組織 Crimson Collective 的攻擊目標，疑似遭到盜取了大量的資料。

任天堂遇到駭客危機？（圖源：Getty Images）

根據專門監控網路攻擊的情報公司 Hackmanac 最新資訊所說，任天堂已經成為駭客組織「Crimson Collective」的最新攻擊目標。該組織公開了一張螢幕截圖，可以看到許多以「Nintendo」開頭的資料夾，對方聲稱他們已掌握了任天堂的資料。過去 Crimson Collective 曾攻擊過其他公司，並且用勒索的方式要求支付贖金，隨後被證實為真。但目前任天堂尚未有任何公告確認此事。

廣告 廣告

近幾年除了大型科技公司外，許多遊戲公司也陸續遭殃，像是開發《漫威蜘蛛人》系列的 Insomniac Games 在 2023 年就曾遭受大規模網路攻擊，導致大量未公開的遊戲項目網路上外洩；RockStar Games 的《GTA6》上百部開發中的測試影片提前曝光；《寶可夢》系列開發商 Game Freak 同樣洩漏，包含新世代、開發中新作，還有製作人的泳裝照。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk