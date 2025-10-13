不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
驚傳遭駭！任天堂成駭客組織「Crimson Collective」最新目標？
日本知名遊戲公司，向來以保密嚴格出名，只是近幾年除了《寶可夢》遊戲接連遭到洩漏外，就連 Nintendo Switch 2 從公開前就有許多資料、主機板等流出，並陸續被證實其真實性。而最近有新消息指出，任天堂成為了駭客組織 Crimson Collective 的攻擊目標，疑似遭到盜取了大量的資料。
根據專門監控網路攻擊的情報公司 Hackmanac 最新資訊所說，任天堂已經成為駭客組織「Crimson Collective」的最新攻擊目標。該組織公開了一張螢幕截圖，可以看到許多以「Nintendo」開頭的資料夾，對方聲稱他們已掌握了任天堂的資料。過去 Crimson Collective 曾攻擊過其他公司，並且用勒索的方式要求支付贖金，隨後被證實為真。但目前任天堂尚未有任何公告確認此事。
近幾年除了大型科技公司外，許多遊戲公司也陸續遭殃，像是開發《漫威蜘蛛人》系列的 Insomniac Games 在 2023 年就曾遭受大規模網路攻擊，導致大量未公開的遊戲項目網路上外洩；RockStar Games 的《GTA6》上百部開發中的測試影片提前曝光；《寶可夢》系列開發商 Game Freak 同樣洩漏，包含新世代、開發中新作，還有製作人的泳裝照。
🚨Cyber Alert ‼️
🇯🇵 Japan - Nintendo
Crimson Collective hacking group, known for the breach on Red Hat, now claims to have breached Nintendo.
Discover more at https://t.co/kJbN062Yq3 pic.twitter.com/ip8qkhrWuS
— Hackmanac (@H4ckmanac) October 11, 2025
