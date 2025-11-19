「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！
想像邊含糖邊聽SEVENTEEN的《Thunder》低音震牙齒，或aespa的《Whiplash》節奏在腦中炸開，簡直是「嘴巴專屬演唱會」！
這款產品因搭載骨傳導技術，被視為一種黑科技音樂周邊，尤其在韓國CU便利店獨家販售，價格約4500韓元（約新台幣110元），風味多樣包括檸檬、水蜜桃、覆盆子等。目前內建包含熱門K-pop歌曲如IVE〈I AM〉、SEVENTEEN〈Thunder〉、aespa〈Whiplash〉，未來也有計劃推出更多曲風和主題版本，超有趣！
