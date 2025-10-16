【骨質疏鬆易忽視！】5大缺鈣徵狀你中幾多? 藥劑師教你揀啱鈣片 補鈣唔怕便秘

在香港，許多人以為骨質疏鬆是年長者的專利，從未想過要主動補鈣。然而，骨質流失是一個緩慢而無聲的過程，初期幾乎沒有任何明顯病徵。最可怕的是，不少人都是在發生意外跌倒，導致骨折時，才驚覺自己已患上骨質疏鬆！一旦骨質密度嚴重下降，即使是輕微的碰撞或彎腰，都可能引發骨折，大大影響活動能力和生活品質 。

調查指逾九成港人缺鈣！5大缺鈣徵狀你中了幾多？

你以為沒有骨折就代表骨骼健康嗎？根據健康調查顯示，逾九成香港成年人有鈣質攝取不足的問題 。鈣質是人體內含量最豐富的礦物質，除了維持骨骼和牙齒健康，它還影響肌肉收縮、神經傳導和荷爾蒙分泌等重要功能。當身體長期處於「缺鈣」狀態時，會發出各種微妙的警號，只是我們經常將其誤以為是壓力大或睡眠不足！

廣告 廣告

5大缺鈣警號

夜間抽筋：身體缺鈣的經典警號 。當血液中的鈣離子濃度過低時，會導致肌肉不由自主地強烈收縮，尤其容易在深度睡眠或運動後休息時發生，小腿或腳趾突然出現劇烈且難以忍受的抽筋，常會將人痛醒。 腰痠背痛：長期缺鈣會加速骨質骨本的流失，造成腰痠背痛，是骨質疏鬆症的早期徵兆，嚴重會導致駝背、身高萎縮和慢性背痛。 斷髮易脫、指甲脆弱：鈣質在毛囊細胞的分裂與指甲的角質化過程中扮演關鍵角色。如果持續缺鈣，頭髮會變得乾燥、變細、缺乏光澤，甚至易折斷 ，有時脫髮情況也會加劇。同時，指甲也會變得偏軟、分層，稍微碰撞就容易斷裂或邊緣剝落 。

牙齒鬆動、蛀牙頻生：牙齒的主要成分是鈣質。長期缺鈣不僅影響牙齒的堅硬度，也會導致牙槽骨密度下降，造成牙齦萎縮，使牙齒容易鬆動 。同時，鈣質攝取不足會影響唾液的酸鹼平衡，令牙齒對細菌的抵抗力降低，蛀牙或牙周病的風險亦會隨之增加。 情緒不穩、失眠焦慮：鈣質是神經系統傳導訊息的重要物質，有「天然鎮靜劑」之稱。當體內鈣質不足時，神經細胞容易過度興奮，導致情緒焦慮、心悸，甚至脾氣暴躁 。許多慢性失眠、難以入睡或睡眠品質差的人，都可能與夜間血鈣水平偏低有關。

如果你中了多於一項，就代表你的身體可能已向你發出緊急信號，需要立即檢視你的鈣質攝取量！

雖然日常飲食如牛奶、豆腐、深綠色蔬菜等富含鈣質，但要單純透過食物來達到每日建議的鈣質攝取量（成人每日約 1000 毫克），對於生活繁忙的香港人來說，絕非易事 。加上許多人因乳糖不耐症或素食習慣而無法攝取足夠的奶製品，單靠飲食來全面補鈣顯得困難重重。因此，選擇一款高效的鈣質補充劑，成為現代人維持骨骼健康的必要途徑 。

藥劑師教路：揀鈣片要揀「天然海藻鈣」告別便秘困擾

市面上常見的鈣片，多是以 人工合成 的「碳酸鈣」或「石灰鈣」提煉而成 。雖然鈣含量高，但容易引起作嘔和便秘 。是因為碳酸鈣需要較多胃酸才能溶解和吸收，對於胃酸分泌較少的人群，未被吸收的鈣質更容易在腸道中積聚，從而導致便秘或腸胃不適。藥劑師建議揀選鈣片時，應優先選擇天然海藻鈣 。

高吸收率、零負擔 ：天然海藻鈣含有蜂窩狀結構，更容易被人體溶解和吸收，能達到高吸收率 。

不引致便秘 ：與合成鈣不同，天然海藻鈣在體內消化過程中，大大減少了引發便秘的可能性，讓身體零負擔、零副作用地補充鈣質 。

多重礦物質：天然海藻鈣富含多種天然礦物質和微量元素，比單一的合成鈣更能有效強化骨骼結構組織 。



小編推薦Holdbody 超級天然鈣，有別於一般合成鈣片，採用源自冰島的純天然紅海藻提煉，不會引致便秘問題，配方更加入獨家 BoneBuild 配方，含專利 100% 純天然牛初乳清蛋白 CBP 及活性維他命 D，有效增加造骨細胞數量並刺激製造骨膠原 ，確保鈣質吸收率高，並能被造骨細胞運用，有助預防鈣質流失！

配合透明質酸 (Hyaluronic Acid) ，全面補充鈣質之餘，有助潤滑關節、提升關節活動靈活度，並減輕關節疼痛和改善僵硬感 。採用纖細丸錠設計，比坊間其他大粒鈣片更容易吞食和吸收，更是市場上少數獲澳洲註冊藥劑師推薦，並達到澳洲 GMP 及 TGA 安管局認證標準的產品，絕不含有害重金屬，秉承天然概念。

加強骨骼關節健康要及時！由 10 月 17 日至 10 月 30 日 期間，Holdbody 推出限時優惠：全線產品 2 件 85 折！Holdbody 超級天然鈣 折後價只需 $254.2 / 盒 (原價: $299) 。

立即前往萬寧、3chembio 門市及官網選購，以天然方式為您的骨骼和關節提供最強保護 ！

https://bit.ly/42IfUW2

了解更多: https://www.holdbody.com.hk/