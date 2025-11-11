「骨質疏鬆」預防要補肝腎？原來跳繩、跑步有助生成鈣質；中醫教「養腎補骨湯」助養強化骨骼健康｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

骨質疏鬆這回事，不只是老人家會擔心，現在很多人士都會留意自己的骨質狀況，趁早預防骨質疏鬆。從中醫角度來說的話，如何預防骨質疏鬆呢？由註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹預防骨質疏鬆的食材，讓各位在家可以靠食療來強化骨骼健康。

骨質疏鬆是什麼？

坊間有很多不同類型量度骨密度的儀器，一個比較常用的叫T-score，骨密度大過或等於-1的話叫做正常；相反，如在-1至-2.5之間，叫做骨密度減少；如少過或等於-2.5的話就等於骨質疏鬆。如果在骨質疏鬆情況下，加上曾遇上骨折的話，就叫做嚴重骨質疏鬆。

（影片圖片）

從中醫角度，骨密度與腎主骨生髓有關。如果腎虛的人，一般會較易骨密度減少。腎主生長、發育和生殖。如果要令骨質疏鬆的情況緩解或減輕，首先要養腎、補腎為主。

另一方面，肝腎是同源，除了補腎，也要養肝。養肝益腎就是這次食療最重要的地方。

牽涉跳躍的運動助生成鈣質

現代醫學研究顯示，如果要改善骨質疏鬆，除了要攝取鈣質之外，膝蓋和膝蓋的撞擊都很重要。即是如果要做一些牽涉跳躍的運動，如跳繩、跑步等動作，都可以使我們主動生成一些鈣質。這些動動長期、持之以恆地做的話，對小孩或大人都有幫助。

（Getty Images）

養腎補骨湯食材介紹

（影片圖片）

（影片圖片）

養腎補骨湯，幫助大家預防骨質疏鬆的問題。材料：桑寄生、虎乳靈芝、杜仲、蝦皮和川牛膝。桑寄生有很好的補肝腎、強筋骨的功效，幫助預防腎虛所導致的筋骨問題。至於虎乳靈芝，是東南亞草藥，有效改善免疫力，有很好的抗氧化作用，同時可以養腎氣，改善骨質疏鬆問題。

關於更多食材的功效、煮法可在影片裡收看，由3:30開始有更詳盡的資料。

