驚！另一半體味竟藏超多曖昧訊號？科學解密「費洛蒙誘惑」的真相

哥倫比亞大學研究指出，聞到伴侶衣物的氣味確實能幫助睡眠，顯示「體味」並不只是日常生活的小細節，更可能在情感和吸引力中扮演關鍵角色。從費洛蒙到免疫基因，人體的味道正在默默影響我們的親密關係。

體味來源三大因素

代謝作用：皮脂和汗液在分泌後會與細菌作用產生氣味，本身並不強烈，但細菌繁殖時釋放的物質會造成味道。

費洛蒙：男性汗液含有雄二烯酮，女性尿液則可能含有雌四烯醇，這些化合物能被嗅覺系統捕捉，進而影響情緒和吸引力。

生活習慣：洗髮精、沐浴乳、衣櫃香氛等，也會長期影響一個人專屬的體香。

體味與伴侶吸引力

免疫基因匹配：研究顯示，人們會本能地偏好體味與自身基因差異較大的對象，因為這樣的組合可能讓後代更具免疫力。

幫助睡眠：另一項實驗發現，聞伴侶穿過的衣物入睡，能延長深層睡眠時間，效果甚至接近安眠藥。

關係警訊：部分研究也觀察到，如果伴侶之間開始覺得對方的體味不再舒服，可能反映基因相容性下降，進而影響親密感。

需注意的情況

衛生因素：長時間未清洗的衣物容易滋生細菌，導致強烈異味。

健康訊號：如體味出現腐魚味（細菌感染）、爛蘋果味（糖尿病）、或濃重尿味（腎臟疾病），可能是身體異常的警訊。

香氛過度：過量或混合太多香水也會造成嗅覺負擔，反而讓人感到不適。

科學提醒我們，氣味不只是個人習慣的展現，也是親密關係中的隱性訊息。維持良好衛生與健康，不僅對自己有益，也能讓感情更和諧。

