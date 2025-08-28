體育管治誠信聯盟今啟動 提升體總管治水平 確保運動員專注比賽

【on.cc東網專訊】由廉政公署聯同香港賽馬會、港協暨奧委會及香港公司治理公會成立的「體育管治誠信聯盟」，今日（28日）舉行啟動禮，推出為期3年的提升體育總會管治計劃，透過培訓、論壇及工作坊，有官員致辭表示，聯盟提供專業法律及會計服務、防貪諮詢及治理專業資格課程，與港府提升體育界專業管治的目標一致。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，港協暨奧委會2020年10月展開機構管治檢討，去年11月公布《機構管治守則》，要求屬下總會於2026年底前落實執行。總會的管治效率及主事人的誠信，直接影響表現、運動員士氣及項目發展，良好管治有助推動香港體育發展，助運動員在國際舞台發光。

廉署表示，一宗舞弊事件足以摧毀多年努力建立的聲譽，動搖市民對體育界的信心。社會對運動員及總會的誠信要求甚高，廉署除執法外，亦透過預防及教育鞏固防貪機制，先後推出誠信防貪指南、舉辦體育總會誠信領導課程及為總會訂製防貪建議和培訓，確保運動員在可靠制度下專注比賽。

