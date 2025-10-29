屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
《體能之巔：亞洲大挑戰》Netflix開播，八國精英賭上國家尊嚴誓死奪冠！5大重點：傳奇人物曼尼·帕奎奧領軍出戰、韓國「復仇者聯盟」陣容再戰
Netflix《體能之巔》前兩季一播出即引起轟動，這次《體能之巔：亞洲大挑戰》首次匯聚韓國、日本、菲律賓等八國頂尖選手進行史詩級競技，勢必掀起亞洲熱潮！從拳王曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）到韓國首位UFC選手金東炫，48位國家級精英將以汗水與意志證明誰才是亞洲真正的「體能之巔」！
《體能之巔：亞洲大挑戰》Netflix震撼開播！
Netflix原創競技真人秀《體能之巔：亞洲大挑戰》將於2025年10月28日全球獨家上線，全面展現亞洲八個國家的頂尖實力。此次邀請了韓國、日本、泰國、蒙古、土耳其、印尼、澳洲及菲律賓，共48位頂尖選手集結，他們將以團隊之名，熱血角逐國家榮耀，燃起一場前所未有的體能盛宴。
《體能之巔：亞洲大挑戰》傳奇人物領軍出戰
此次比賽最吸睛之處，是各國隊伍由多位體壇傳奇領軍。菲律賓隊由拳擊界傳奇曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）掌舵；韓國則由首位韓籍UFC格鬥家金東炫率隊；澳洲派出前UFC中量級冠軍羅伯特·惠特克（Robert John Whittaker）坐鎮；日本隊則由UFC亞洲勝場紀錄保持者岡見勇信領軍。除此之外，泰拳冠軍Superbon Singha Mawynn、蒙古相撲好手Orkhonbayar Bayarsaikhan、土耳其四屆油摔王者Recep Kara，以及印尼健美達人Ighots Executor，都將率領各自隊伍展現強悍實力。
《體能之巔：亞洲大挑戰》製作規模龐大
《Netflix 體能之巔：亞洲大挑戰》的製作規模堪稱亞洲綜藝史上最龐大，挑戰場地超過五座足球場大小，運用40噸鋼鐵結構與1,200噸沙土打造具有亞洲文化特色的全新競技關卡，光是安全測試就動員500名工作人員。這些設計既考驗選手們的體力，也強調團隊合作與戰術應用。從經典的「搶球」到如同攻城掠地的艱難挑戰，全方位展現超越極限的體能對決。
《體能之巔：亞洲大挑戰》韓國「復仇者聯盟」陣容
韓國作為主辦國，精心打造「復仇者聯盟」式陣容，不僅有金東炫，還包括冬奧鋼架雪車金牌得主尹成彬、前摔跤國手張恩實與《體能之巔》第二季冠軍Amotti等，跨界集合多項體育項目頂尖選手。
製作人張浩基坦言，本季不僅賽事規模空前，賽事故事更具戲劇張力，激烈的爭霸與強烈的國家自豪感融合，以全新視角體驗亞洲體能競技的巔峰。無論是選手間的肉搏，還是國旗飄揚下的團隊榮耀，都將帶來不容錯過的精彩瞬間。
《體能之巔：亞洲大挑戰》最值得期待選手——拳王曼尼·帕奎奧
曼尼·帕奎奧作為比賽焦點，出生於1978年，擁有72場比賽中62勝39次KO的無敵戰績，使他成為媒體和粉絲熱議的話題人物。他迅捷且強大，攻擊風格凌厲，更被視為本次賽事關鍵戰力，令對手戒備心倍增，網友們都非常期待這位傳奇能在賽場上再次展現驚艷表現。
