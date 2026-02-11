Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

高允貞同款Excel開架胭脂Threads爆紅！御用化妝師分享《愛情怎麼翻譯？》好氣息妝品清單

高允貞與金宣虎主演 Netflix 劇集《愛情怎麼翻譯？》，劇中高允貞除了穿上多套 Chanel 造型，精緻又乾淨的妝容亦成為焦點。正當大家猜想高允貞「全臉也是 Chanel」，化妝師分享所用的胭脂竟然來自日本開架品牌 Excel，大家準備好化身「人間車茂熙」了嗎？

高允貞同款胭脂來自日本開架品牌 Excel！

(YouTube 截圖)

Excel 人氣胭脂 AB05 Baked Cinnamon 肉桂杏紅

高允貞御用彩妝師公開 @o2l4_h 公開高允貞的同款妝物，當中包括 Excel 的人氣胭脂 AB05 Baked Cinnamon 肉桂杏紅，粉嫩、優雅又柔和的漸層杏桃色，更附有柔軟實用的胭脂掃，引起網民們瘋狂搶購。

甜而不膩的杏桃色澤，簡單掃上臉頰已能打造紅潤而精緻的高級感妝容，使妝容乾淨、清透而不會過份濃妝，不費力就能成為韓劇清純女主！

韓系彩妝大檢閱 高允貞同款果汁唇彩來自 Dasique！

Dasique 愛心唇頰兩用胭脂唇霜 #02 Pomelo Pudding

Dasique 果味脣膏 08 櫻桃醬

高允貞化妝師分享劇中的唇妝主要選用三款唇部產品，包括 Dasique 的原生糖漬唇彩，色號為 02 Pomelo Pudding，先打造微霧感的柔嫩唇色，再疊加 Dasique 的水果醬唇蜜 08 Cherry Jam，打造「糖果感」的水光嘟嘟唇，性價比高絕對值得一試。

3CE Shine Reflector 05 Rain or Shine

另一款化妝師分享的就是 3CE 光澤蜜漾唇膏 05 Rain or Shine，被譽為 Hourglass 唇彩的平替版，一抹打造柔嫩水感的飽滿雙唇，中性粉色調冷暖膚色亦能輕鬆駕馭，打造韓劇女主的甜美妝容。

高允貞同款彩妝入手推薦

Dasique 愛心唇頰兩用胭脂唇霜 #02 Pomelo Pudding

價錢：$128︱ 原價：$138

按此購買

Dasique 愛心唇頰兩用胭脂唇霜 #02 Pomelo Pudding

Dasique 果味脣膏 08 櫻桃醬

價錢：$59︱ 原價：$98.5

按此購買

Dasique 果味脣膏 08 櫻桃醬

3CE Shine Reflector

價錢：$155

按此購買

3CE Shine Reflector

3CE Shine Reflector

