高允貞同款Excel開架胭脂Threads爆紅！御用化妝師分享《愛情怎麼翻譯？》好氣息妝品清單
高允貞與金宣虎主演 Netflix 劇集《愛情怎麼翻譯？》，劇中高允貞除了穿上多套 Chanel 造型，精緻又乾淨的妝容亦成為焦點。正當大家猜想高允貞「全臉也是 Chanel」，化妝師分享所用的胭脂竟然來自日本開架品牌 Excel，大家準備好化身「人間車茂熙」了嗎？
高允貞同款胭脂來自日本開架品牌 Excel！
高允貞御用彩妝師公開 @o2l4_h 公開高允貞的同款妝物，當中包括 Excel 的人氣胭脂 AB05 Baked Cinnamon 肉桂杏紅，粉嫩、優雅又柔和的漸層杏桃色，更附有柔軟實用的胭脂掃，引起網民們瘋狂搶購。
甜而不膩的杏桃色澤，簡單掃上臉頰已能打造紅潤而精緻的高級感妝容，使妝容乾淨、清透而不會過份濃妝，不費力就能成為韓劇清純女主！
韓系彩妝大檢閱 高允貞同款果汁唇彩來自 Dasique！
高允貞化妝師分享劇中的唇妝主要選用三款唇部產品，包括 Dasique 的原生糖漬唇彩，色號為 02 Pomelo Pudding，先打造微霧感的柔嫩唇色，再疊加 Dasique 的水果醬唇蜜 08 Cherry Jam，打造「糖果感」的水光嘟嘟唇，性價比高絕對值得一試。
另一款化妝師分享的就是 3CE 光澤蜜漾唇膏 05 Rain or Shine，被譽為 Hourglass 唇彩的平替版，一抹打造柔嫩水感的飽滿雙唇，中性粉色調冷暖膚色亦能輕鬆駕馭，打造韓劇女主的甜美妝容。
高允貞同款彩妝入手推薦
Dasique 愛心唇頰兩用胭脂唇霜 #02 Pomelo Pudding
價錢：$128︱
原價：$138
Dasique 果味脣膏 08 櫻桃醬
價錢：$59︱
原價：$98.5
3CE Shine Reflector
價錢：$155
