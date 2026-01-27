錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
高允貞《愛情怎麼翻譯》神顏稱霸！拍戲前舊照被瘋傳？消水腫秘訣徹底減走嬰兒肥
29歲的高允貞由《Moving異能》到《機智住院醫生生活》，再來到2026年大熱韓劇《愛情怎麼翻譯？》，她參與很多劇集都是人氣作品，其氣質與顏值美出新高度，樣子更成為「最美整型範本」。高允貞是怎樣陪養出高冷精緻，又有個性的新生代女神氣質呢？
憑著高冷清秀長相而圈粉不少，更成為「最美整型範本」的高允貞，有「小全智賢」的稱號，她也很大方地分享，樣子是有作出調整，而且是由她自己設計，弄成最美的模樣。現在她與金宣虎因為Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》再引起討論，她所飾演的女明星「車茂熙」氣場全開，美到讓觀眾看得賞心悅目。
高允貞曾透露，為了上鏡更具線條感，她曾透過嚴格的體態管理，3個月減走8kg。這不僅是數字的減少，更是為了消除臉部多餘的贅肉，讓下巴線條更清晰。她並非盲目節食，在訪問中曾說：「我不會為了瘦身節食，而是靠著均衡飲食和規律運動來維持體態。」她以大量攝取飲水與低鈉飲食，解決亞洲女性常見的水腫問題。她分享喜歡攝取豆腐、納豆、雞蛋等高蛋白原型食物，搭配蔬菜、少澱粉與加工品，這樣就可以連「嬰兒肥」都褪去。
高允貞之前在拍攝《Sweet Home》時已分享有加入芭蕾動作訓練，從58kg減到46kg，超誇張的減重訓練。此外，她也有分享加入Pilates的訓練，這有助雕塑線條、維持核心穩定，並讓她在拍戲沒那麼容易疲勞，也有助改善肩頸與脊椎的僵硬問題。她分享：「做完Pilates之後，身體會變輕盈，站姿和走路姿勢都變得更漂亮。」
