高允貞《愛情怎麼翻譯？》Chanel穿搭太美！3套「人間香奈兒」穿搭：「小香風外套」這樣穿出車茂熙女主氣場

近期在Netflix熱播的韓劇《愛情怎麼翻譯？》，除了金宣虎與高允貞這對高顏值組合的浪漫互動，高允貞飾演的頂流女星「車茂熙」，一系列精緻的Chanel造型更是引爆話題！

2026 開年 Netflix 重磅上線的韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞主演，俊男美女的組合讓劇集一上線即引發全網追劇熱！。劇集講述精通多國語言卻讀不懂愛情的天才翻譯員周浩鎮（金宣虎飾），與表面光鮮內心藏著孤獨的頂流女星車茂熙（高允貞飾），因跨國戀愛綜藝結緣，從一開始的互相挑剔，在朝夕相處的磨合中漸生情愫的故事。劇中不僅有加拿大極光、意大利古堡等電影級的跨國取景，福士蒼汰的加盟更製造了虐心的三角情感張力，讓整部劇的甜寵氛圍甜而不膩。

劇中她完美示範了如何將奢華品牌的高級感融入各種日常與正式場合，每一套都讓人印象深刻。現在就來解析劇中三個經典的香奈兒穿搭，看看她如何演繹多變的時尚氣場～

高允貞Chanel穿搭Look 1：甜美個性風

一套粉紅色的斜紋軟呢套裝，是高允貞在劇中令人眼睛一亮的造型之一。她沒有只遵循優雅的傳統穿法，而是混搭了超長的珍珠項鍊與帶有雙C圖案的黑絲襪。這樣的搭配在經典的淑女風格中，注入了活潑的個性與一絲俏皮感，打破了套裝的既定印象，顯得既貴氣又不會過於拘謹。

Screencap from Netflix

高允貞Chanel穿搭Look 2：慵懶氣場風

當高允貞換上一襲紅色格紋套裝時，展現了另一種迷人的氛圍。貼身的剪裁展現了身材曲線，但她搭配了蓬鬆的大波浪捲髮，營造出一種隨興又自信的感覺。加上透膚的黑絲襪，整體造型在顯露女人味的同時，更散發出一種「不費力就很好看」的明星氣場，明艷卻不帶攻擊性。

Photo/Screencap from Instagram@goyounjung

高允貞Chanel穿搭Look 3：俐落大女主風

在需要展現強勢氣場的場合，高允貞選擇以黑色閃亮珠片禮服搭配俐落的皮衣外套。這種「軟硬混搭」的層次感穿法，完美中和了禮服的隆重感，同步帶出帥氣與個性，絕對值得筆記下來！

