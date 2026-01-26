錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動
追劇、刷舞台、看機場時尚是熱愛時尚粉絲們的日常，「女星同款配件」更是必follow重點～這次就來輕鬆解鎖近期話題女星的配件亮點，看看有哪些款式可以在關鍵時刻搶戲成功！
女星同款配件：高允貞
近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情緒轉折，看似平淡，實際上是畫面裡最耐看的存在。
女星同款配件：Jisoo
BLACKPINK Jisoo在個人聯名活動中選擇 Gianvito Rossi的Dasha Sling露跟高跟鞋，優雅中帶點小心機。後繫帶上的金屬絲帶釦低調閃光，走起路來不搶戲卻很難不注意，完美詮釋「不費力的精緻感」，屬於那種越看越耐看的鞋款。
女星同款配件：Jennie
說到氣場全開，怎麼能少了BLACKPINK Jennie。東京演唱會舞台上，她以 STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款登場，柔軟皮革自然垂墜出的皺摺線條，配上皮帶環扣細節，隨著舞步放大存在感。這雙靴不只是造型配角，更像舞台上的隱藏主角，把力量感與比例一次拉滿。
女星同款配件：金世正
金世正日前現身仁川機場時，她的機場造型再次證明「實用也可以很時尚」。LongchampLe Smart 摩卡色水桶包容量友善、線條俐落，搭配她輕盈的人造皮草外套與寬褲，整體氛圍慵懶卻不鬆散，是那種一看就想複製的通勤模板。
女星同款配件：孫藝珍
女神孫藝珍近日出席2026「Next On」Netflix Korea 活動，以極簡俐落的造型亮相，她選擇 TASAKI balance 戒指與 danger horn 耳環，珍珠在黑灰色調中靜靜發光。戒指的橫向平衡結構、耳環剛柔並存的立體線條，低調卻極具辨識度，洗鍊氣質自然流露，完美呼應活動現場的當代時尚氛圍。
一戴＂馬＂上好運！2026開運飾品清單：AHKAH、Pandora、施華洛世奇…這些幸運符號必收
