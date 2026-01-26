焦點

女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動

顏一婕

追劇、刷舞台、看機場時尚是熱愛時尚粉絲們的日常，「女星同款配件」更是必follow重點～這次就來輕鬆解鎖近期話題女星的配件亮點，看看有哪些款式可以在關鍵時刻搶戲成功！

女星同款配件：高允貞

近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情緒轉折，看似平淡，實際上是畫面裡最耐看的存在。

（圖／截自NETFLIX官方）
（圖／截自NETFLIX官方）
MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽（圖／品牌提供）
MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽（圖／品牌提供）

女星同款配件：Jisoo

BLACKPINK Jisoo在個人聯名活動中選擇 Gianvito Rossi的Dasha Sling露跟高跟鞋，優雅中帶點小心機。後繫帶上的金屬絲帶釦低調閃光，走起路來不搶戲卻很難不注意，完美詮釋「不費力的精緻感」，屬於那種越看越耐看的鞋款。

（圖／Instagram @sooyaaa__、CJ OnStyle）
（圖／Instagram @sooyaaa__、CJ OnStyle）
Gianvito Rossi的Dasha Sling露跟高跟鞋（圖／Instagram @sooyaaa__、CJ OnStyle、品牌提供）
Gianvito Rossi的Dasha Sling露跟高跟鞋（圖／Instagram @sooyaaa__、CJ OnStyle、品牌提供）

女星同款配件：Jennie

說到氣場全開，怎麼能少了BLACKPINK Jennie。東京演唱會舞台上，她以 STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款登場，柔軟皮革自然垂墜出的皺摺線條，配上皮帶環扣細節，隨著舞步放大存在感。這雙靴不只是造型配角，更像舞台上的隱藏主角，把力量感與比例一次拉滿。

Jennie 東京演唱會 穿著 STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款 （圖／品牌提供）
Jennie 東京演唱會 穿著 STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款 （圖／品牌提供）
STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款 （圖／品牌提供）
STAND OIL Trinity Slouch Boots 栗色靴款 （圖／品牌提供）

女星同款配件：金世正

金世正日前現身仁川機場時，她的機場造型再次證明「實用也可以很時尚」。LongchampLe Smart 摩卡色水桶包容量友善、線條俐落，搭配她輕盈的人造皮草外套與寬褲，整體氛圍慵懶卻不鬆散，是那種一看就想複製的通勤模板。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

女星同款配件：孫藝珍

女神孫藝珍近日出席2026「Next On」Netflix Korea 活動，以極簡俐落的造型亮相，她選擇 TASAKI balance 戒指與 danger horn 耳環，珍珠在黑灰色調中靜靜發光。戒指的橫向平衡結構、耳環剛柔並存的立體線條，低調卻極具辨識度，洗鍊氣質自然流露，完美呼應活動現場的當代時尚氛圍。

（圖／X提供、品牌提供）
（圖／X提供、品牌提供）

一戴＂馬＂上好運！2026開運飾品清單：AHKAH、Pandora、施華洛世奇…這些幸運符號必收

最時髦的新春打開方式！劉詩詩、肖戰、林心如示範，把年味藏進細節裡…推薦單品曝光

