高兟曾創毛澤東下跪懺悔雕像 被指「侵害英雄烈士名譽」拘押逾年獄中暈倒｜Yahoo

異見藝術家高兟去年返中國探親時被捕，罪名為「侵害英雄烈士名譽」。他被指 20 年前創作的諷刺雕像，破壞毛澤東名譽。（資料圖片 / REUTERS/David Gray）

【Yahoo 新聞報道】曾創作毛澤東下跪懺悔雕像的異見藝術家高兟，去年返中國探親時被捕，被當局扣押至今。人權觀察引述家屬消息指，高兟健康惡化，上月一度在看守所暈倒。人權觀察批評，當局針對高兟的指控沒有根據，而且違反基本人權，促請中國政府撤控，並允許高兟及家屬返回美國。

現年 69 歲的高兟在美國獲得永久居留權，他與妻子和兒子去年 8 月 26 日回中國探親時被拘留，約 30 名警察突擊搜查其在河北省三河市燕郊鎮的工作室，其後沒收幾件雕塑品並封鎖工作室。翌日，高兟的妻子被公安通知，丈夫已被拘留，罪名為「侵害英雄烈士名譽」，該罪最高可判處三年有期徒刑。他被指 20 年前創作的諷刺雕像，包括刻劃毛澤東下跪的《下跪懺悔的毛》，以及擁有乳房的《毛小姐》系列雕塑，破壞毛澤東名譽。

高兟刻劃毛澤東下跪的《下跪懺悔的毛》，以及擁有乳房的《毛小姐》系列雕塑（圖），被指破壞毛澤東名譽。（資料圖片 / REUTERS/David Gray）

患動脈硬化 須坐輪椅

人權觀察日前引述家屬消息，指高兟上月在看守所暈倒，醫生稱他可能患有動脈硬化，是中風先兆。他亦患有慢性背部疾病，早前與律師會面時需坐輪椅。家屬稱他與 14 名被捕人一同關押在一個 40 平方米的狹小牢房，環境擁擠，而即使他提出健康理由，當局還是拒絕其醫療保釋申請。

人權觀察批評，中國當局針對高兟的指控沒有根據，而且違反基本人權，促請中國政府撤控，並允許高兟及家屬返回美國。人權觀察並質疑，批評毛澤東過去被容許，但隨著習近平加強意識形態控制，現在似乎已禁止有關異議。