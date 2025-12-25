宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來
向來以簡約高級穿搭受到喜愛的高圓圓，近期一套「藍啡拼」造型再度成為焦點，引起粉絲熱烈討論！她的造型不依賴過多裝飾，而是透過強調質感的單品，將基本款式穿出高級感。
「藍啡拼」搭配低調卻充滿細節，不僅高圓圓，Jennie 也曾以類似配色穿出高級感！
高圓圓今次分享的這套造型中，以不同深淺的牛仔藍單品，如闊腿牛仔褲、飛行員冷帽和頸巾等，來搭配沉穩的大地色系，穿出低調、舒適又時尚的氛圍。
高圓圓同款大衣：EDITION RED LABEL 羊毛呢長款西裝大衣
這件長版西裝大衣是打造俐落輪廓的關鍵！經典的剪裁線條流暢大方，羊毛呢面料質感挺身且保暖，非常適合秋冬季節。領口與袖口的細節處理簡潔，沒有多餘裝飾，更顯質感。搭配上，可以像高圓圓一樣，用它來搭配全套牛仔藍單品，內裡選擇簡單的針織衫或T恤，就能輕鬆穿出隨性有型的風格。
高圓圓同款手袋：Lemaire Medium SOFT CROISSANT 紙感皮革手袋（HK$8,600）
這款牛角包手袋是 Lemaire 的標誌性設計，採用獲得 LWG Gold 認證的紙感皮革製作，質地輕盈且耐用，表面帶有自然光澤。側邊的褶皺與打結元素，塑造出柔軟立體的輪廓。大容量設計能輕鬆容納日常必需品，實用性高。無論是手拎還是肩背，都能為休閒造型增添不經意的時尚感。
Lemaire Medium SOFT CROISSANT 紙感皮革手袋（HK$8,600）
高圓圓同款鞋子：Sézane x New Balance 471 聯名運動鞋（US$150）
她腳上的 Sézane 與 New Balance 聯名運動鞋，為造型注入了滿滿的休閒活力。這雙鞋以米白色和棕色為主色調，鞋側的 “N” 字標誌點綴上海軍藍牛仔布。設計帶有復古風格，輕薄的鞋底和簡約線條非常容易搭配，無論配上牛仔褲或裙裝都很合適，同時兼顧了舒適度與時尚感，價格亦相當親民，值得考慮入手！
