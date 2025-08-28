天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
高壓環境再掀爭議 短劇女演員確診胃癌
[NOWnews今日新聞] 中國短劇產業近年蓬勃發展，讓不少年輕人投入其中，但高壓工作環境也頻頻引發爭議。日前才爆出有演員在橫店猝死，近日又傳出一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期忽視身體警訊，最終確診胃癌。短劇女演員確診胃癌的消息一出震驚外界，也讓「短劇高工時」問題再度引起討論。
拍戲趕工忽視黑便 醫院檢查驚見惡性腫瘤
據悉，小雯從大學時便開始接廣告、MV，畢業後簽約影視公司，由於短劇拍攝進度緊湊，她常白天拍外景、晚上趕棚內戲，三餐不定只靠咖啡硬撐體力，儘管經常胃痛、胃酸逆流，她仍以為只是疲勞小毛病，自行買藥應付，直到出現黑便與片場吐血才被送急診。
院方透過胃鏡檢查發現，小雯的胃裡已被巨大潰瘍佔據，胃黏膜僵硬缺乏彈性宛如「皮革」，經醫生切片檢查後，確診為胃癌中惡性程度極高的「印戒細胞癌」，這種癌症因腫瘤細胞充滿黏液、核被擠壓至邊緣，形態酷似戒指而得名，治療難度高。
一點一點拖垮身體 親身經歷呼籲大眾
小雯透過院方文章提醒：「很多年輕人跟我一樣，三餐不定時，靠咖啡硬撐，晚上還應酬喝酒。這樣只會一點一點把身體拖垮。」她希望以自身案例，提醒年輕人重視健康，不要等到病情惡化才追悔莫及。
中國爆「短劇男女主猝死橫店」！疑失控連拍42小時 官方出面打臉
中國爆「短劇男女主猝死橫店」！疑失控連拍42小時 官方出面打臉
《折腰》短劇拍13天就殺青！官方曝大尺度片花 警告：小孩不准看
中國短劇《川普愛上在白宮當清潔員的我》在美爆紅？演員出面打臉
