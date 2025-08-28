高壓環境再掀爭議 短劇女演員確診胃癌

▲中國短劇圈再爆噩耗，一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期趕工，忽視胃痛與黑便，最終確診惡性「印戒細胞癌」消息震驚外界，她以自身經歷呼籲年輕人別靠咖啡硬撐，應正視健康，避免悲劇重演。（圖／示意圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國短劇產業近年蓬勃發展，讓不少年輕人投入其中，但高壓工作環境也頻頻引發爭議。日前才爆出有演員在橫店猝死，近日又傳出一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期忽視身體警訊，最終確診胃癌。短劇女演員確診胃癌的消息一出震驚外界，也讓「短劇高工時」問題再度引起討論。

▲近年中國不斷傳出短劇演員工時過長，導致演員受傷、生病、死亡的消息。（圖／示意圖／翻攝自微博）

拍戲趕工忽視黑便 醫院檢查驚見惡性腫瘤

據悉，小雯從大學時便開始接廣告、MV，畢業後簽約影視公司，由於短劇拍攝進度緊湊，她常白天拍外景、晚上趕棚內戲，三餐不定只靠咖啡硬撐體力，儘管經常胃痛、胃酸逆流，她仍以為只是疲勞小毛病，自行買藥應付，直到出現黑便與片場吐血才被送急診。

院方透過胃鏡檢查發現，小雯的胃裡已被巨大潰瘍佔據，胃黏膜僵硬缺乏彈性宛如「皮革」，經醫生切片檢查後，確診為胃癌中惡性程度極高的「印戒細胞癌」，這種癌症因腫瘤細胞充滿黏液、核被擠壓至邊緣，形態酷似戒指而得名，治療難度高。

▲小雯（化名）透過院方公開自己的內視鏡圖，以自身經歷，呼籲外界要注意自己的身體。（圖／翻攝自微博）

一點一點拖垮身體 親身經歷呼籲大眾

小雯透過院方文章提醒：「很多年輕人跟我一樣，三餐不定時，靠咖啡硬撐，晚上還應酬喝酒。這樣只會一點一點把身體拖垮。」她希望以自身案例，提醒年輕人重視健康，不要等到病情惡化才追悔莫及。

