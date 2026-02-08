高山滑雪天后冬奧夢碎

（法新社科爾蒂納戴比索8日電） 美國滑雪名將范恩追逐奧運榮耀的冒險一搏儘管在驚呼聲中收場，傳奇而且充滿高低起伏的職業生涯依然讓她成為高山滑雪界指標性人物。

2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會下坡賽本來應該是范恩（Lindsey Vonn）最偉大復出，她卻在今天比賽中嚴重摔倒導致左腿骨折、被抬上直升機送醫，奪牌希望也為之破滅。

范恩在比賽中臉部栽進雪中，與雪道猛烈碰撞，雙腳雪靴仍牢牢扣在滑雪板上，當場痛苦尖叫。

她在本屆賽會前，左膝前十字韌帶就已斷裂，右膝則進行過鈦合金置換手術。如今左腿骨折需接受手術，意味41歲的范恩就此結束本屆奧運旅程。

如果今天這場嚴重意外成為生涯終章，范恩將二度退休，與前男友老虎伍茲（Tiger Woods）等人同為本世紀最重要體壇人物之一。

天生魅力和個人風采使她在個性鮮明滑雪界中獨樹一格。范恩曾登上「時代雜誌」（TIME）和「運動畫刊」（Sports Illustrated）封面，吸引超越冬季運動愛好者的關注。

除了這樣的高能見度、投身公益、經營社群媒體之外，范恩的體育成就也堪稱無與倫比。她擁有3面奧運獎牌（包括1金）、8面世界錦標賽獎牌（包括2金）和4座高山滑雪世界盃女子總冠軍。

2019年瑞典阿瑞（Are）世錦賽後首次退休的她，於2024年4月進行右膝關節鈦合金置換手術，去年冬天「瘋狂地」復出。

這讓她時隔6年再度回到賽場，挑戰、甚至擊敗現役頂尖滑雪好手，重現當年風采，表現遠遠超越外界預期。

若非1月底在瑞士克蘭蒙丹納（Crans Montana）的奧運前最後一場世界盃下坡賽中十字韌帶斷裂，范恩原本是科爾蒂納奪金大熱門。

本季先前的每一場下坡賽她都站上頒獎台，其中聖莫瑞茲（St. Moritz）站封后更讓她成為史上最年長世界盃分站冠軍。

目前僅有隊友席佛林（Mikaela Shiffrin，108勝）和瑞典名將斯坦馬克（Ingemar Stenmark，86勝）奪冠次數領先范恩的84勝。