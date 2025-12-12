高市早苗「台灣有事」言論風波 在野議員公開內閣文件 揭露首相脫稿或臨場發揮｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗上月在眾議院發表的「台灣有事論」，引發中日關係緊張。立憲民主黨參議員辻󠄀元清美在社交平台 X 發文，公開內閣官房事先擬定的答辯要點資料。內閣官房在文件明確表示，不會回答關於台灣緊急情況的假設性問題，避免涉及具體細節；辻󠄀元清美指由文件可見，高市早苗當日指如果動用戰艦就可能構成「存亡危機事態」屬於個人見解，並非幕僚所寫內容，而日本傳媒就評價高市當時言論很有可能是臨場發揮。

在上月 7 日的眾議院預算委員會會議上，立憲民主黨議員，前副首相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制當中，可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市當時回應，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，就「有可能」構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要視乎實際發生的個別具體情況而定。

官方文件：期待台灣問題通過對話和平解決

辻󠄀元清美近期向日本政府遞交「質問主意書」，詢問高市早苗當時的答覆內容由誰製作，她並且在昨晚（11 日）上載政府回覆指，當時的答覆內容由內閣官房製作，內容包括「期待有關台灣的問題通過對話和平解決」，「關於何種情況屬於存亡危機事態，將由政府結合事態的個別具體情況，對所有資訊進行綜合判斷」。

廣告 廣告

高市當時有按以上內容回應岡田的質詢，但在質詢反覆交鋒之際，她就說出一句「無論怎麼看，這都有可能成為存亡危機事態的情況」，這就超出了內閣官房擬定的回覆範圍；而在 11 月下旬，立憲民主黨主席野田佳彥也在就曾經批評高市這番回應「是首相的獨斷專行」。

中國外交部和應外界：高市態度完全沒辦法對話

事隔一個月，中方繼續批評高市早苗。外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上，指高市早苗的涉台錯誤言論不僅引起中國人民強烈憤慨，日本國內也有越來越多客觀理性的反對和批評聲音。「我注意到，近日《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長表示，高市首相頻繁把『對話』掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方、站在平等立場上理解對方開始的。高市的態度完全沒辦法對話。這句話道出了問題的實質。」

【報道】

共同社