高市早苗「首相周記」塑親民形象 元旦上午向天皇拜年 下午返官邸煮飯洗碗｜Yahoo

高市早苗在社交網站分享一周行蹤。 (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗上任至今兩個半月，除了透過工作建立總理的形象，亦不時展現了其生活化的一面。繼上月底被傳媒拍到她身穿便服和「踢拖」踏出首相專車之後，高市昨日（4 日）亦在社交網站 X 公開了她的「跨年周記」，透露元旦早上還在皇居向天皇等王室成員拜年，下午已經要處理家務，包括要為丈夫準備餐點。高市透過帖文顯示親民一面，撇去首相身份，她跟一個平民也沒大分別。

上周初搬入首相公邸 連日拆紙箱周身瘀

高市在上周一（12 月 29 日）才搬入首相公邸居住，她在帖文透露每日都在紙箱堆中到處尋找出門需要的物品，包括手袋、飾物等等，「直到今天，1 月 4 日星期日，天還沒亮，我終於把紙箱拆完打包好了」；她又說，因為連日來在眾議員宿舍內組裝紙箱、打包和搬運等步驟，令她多次割傷手腳和有瘀青。

北韓射飛彈後馬上落床下指示

北韓昨日早上發射飛彈，高市表示她原本在早上 6 時小睡片刻，但在 7 時 54 分就收到首相秘書官關於北韓動向的來電，「我立即從床上跳起來，以首相身份下達指示」，並且召開應急小組應對，收到報告後就以政府名義向北韓提出強烈抗議。

上午拜年下午洗碗

高市同時回顧了一周以來的公務，包括在上周一獲取美國與烏克蘭領袖會談的相關報告；上周二（30 日）到東京證券交易所出席年內最後一個交易日的「大納會」儀式，其他公務就包括關注中國的「圍台軍演」並發表政府聲明，及為秘魯鐵路事故中受傷的日本人表達慰問。至於在元旦，當她上午跟王室成員拜過年後，她下午又要回到公邸拆紙箱，「中途還要準備丈夫的餐點、洗碗等，最後只拆了廚房、浴室、廁所等生活所需的幾箱物品。」

12 月 29 日下午，高市早苗被拍到身穿運動裝，「踢拖」步出首相專車抵達官邸。（共同社）

寫稿期間突接特朗普來電

上周五（2 日），高市正在準備新年記者會的稿件，突然收到美國總統特朗普的來電，之後她跟首相秘書官、正副內閣官房長官等官員開會，之後舉行了記者會。美軍在日本時間周六（3 日）下午捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，她又要向官員確認百多名日本僑民的安全，「之後我熬夜到今天早上（4 日），忙著整理行李、存放物品和洗衣服」；當她在周日知道所有僑民平安，都鬆一口氣，但她同時指「丈夫到現在還很餓，接下來要準備一頓遲來的早午餐」，她並感謝在假期期間仍然辛勤工作的官員。

民望企穩 9 成年輕人支持

高市帖文發布後，有網民就在下方表示有趣，「撼動世界的危機報告，竟然變成關西阿嫲日記裡的一則」；又有網民肯定高市的工作，相信她在新年假期過得不容易，沒有甚麼時間放鬆，「高市首相也和我們一樣是普通人，請趁現在還能休息的時候好好休息，好好照顧自己。」

《富士新聞網》（FNN）的民意調查顯示，高市內閣在 12 月的支持率為 75.9%，自她上任以來就一直維持在 75% 以上水平；30 歲以下女性受訪者對高市的支持度高達 95.5%，30 歲以下男性受訪者對高市的支持度亦達 89.4%。至於在 70 歲以上的男、女受訪者，高市的支持度仍然維持在 60% 以上。