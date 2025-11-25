張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示上午與美國總統特朗普通電話。
高市早苗表示，今次通話是應特朗普的要求而進行，雙方就包括加強日美同盟、印太地區局勢及挑戰等廣泛議題交換意見。高市也透露，特朗普總統向她介紹了近期美中關係的發展情況，包括他在昨晚（24 日）跟中國國家主席習近平的通話。
習近平昨晚主動致電特朗普，內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。
外媒分析，隨著高市早苗月初發表涉台言論，習近平期望透過主動接觸特朗普而影響華府對台政策，不過特朗普就期望將談話重點轉往烏克蘭問題。
其他人也在看
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 32 分鐘前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 3 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 19 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 分鐘前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客
現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 3 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 18 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前