高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示上午與美國總統特朗普通電話。

高市早苗表示，今次通話是應特朗普的要求而進行，雙方就包括加強日美同盟、印太地區局勢及挑戰等廣泛議題交換意見。高市也透露，特朗普總統向她介紹了近期美中關係的發展情況，包括他在昨晚（24 日）跟中國國家主席習近平的通話。

習近平昨晚主動致電特朗普，內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。

外媒分析，隨著高市早苗月初發表涉台言論，習近平期望透過主動接觸特朗普而影響華府對台政策，不過特朗普就期望將談話重點轉往烏克蘭問題。