高市早苗凌晨 3 時召集幕僚開會致歉 自揭每日僅睡約 2 至 4 小時 改以線上方式與幕僚通話︱Yahoo

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗因本月 7 日凌晨 3 時召集幕僚在首相公邸研讀答辯資料而被外界批評，她其後在國會致歉，並坦言為應付密集行程，每晚僅睡約 2 至 4 小時。高市表示，已改為在東京的議員宿舍獨自閱讀資料，只有在需要時才透過電話與幕僚溝通，以線上方式處理質詢工作，並已在宿舍增設高功能傳真機，以免再度出現文件堵塞問題。
改在議員宿舍獨自閱讀資料
綜合外媒報道，高市於本月 7 日凌晨 3 時 1 分從東京都赤坂的議員宿舍出發，於 3 時 4 分抵達首相公邸，與多名幕僚開會約三小時，為眾議院預算委員會答辯作準備。她解釋，前一晚 6 時才收到質詢題目，加上宿舍傳真機老舊堆積文件，因此才在凌晨到公邸處理大量答辯書。同時，她強調過程中不會要求官員到場講解，以否認「百名公務員被迫熬夜」的說法。
多名議員質疑首相於凌晨召集開會的做法，認為會對眾多政府人員造成不必要負擔，並批評此舉不恰當。高市在國會承認令相關人員辛苦，但稱為了修正答辯資料，需要在該時段完成準備。政府方面則表示，首場國會質詢需大量資料整理與應答訓練，並強調仍會致力改善公務員的工作環境。
競選時宣稱「拋棄工作與生活平衡」
高市近日已調整準備質詢的方式，改為在議員宿舍獨自閱讀資料，只有在需要時才與幕僚通話，以取代先前的面對面深夜會議。宿舍亦已換上高功能傳真設備，以解決文件堵塞問題。
高市早前在競選時曾宣稱要「拋棄工作與生活平衡」，就任後亦保持極為緊湊的行程。她近日亦主張撤銷僱員每年加班 720 小時上限規定，指僱員與僱主需求不同，有人會選擇兼職兩份工作，同時強調任何法例變動都會保障勞動者的休息與育兒時間。
