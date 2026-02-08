高市早苗勝選謝川普背書：日美同盟潛力無限

（法新社東京8日電） 日本首相高市早苗今天率領的執政黨在選舉中取得壓倒性勝利。她隨後向美國總統川普表達謝意，感謝川普對她的「熱情支持」。

高市在社群平台X上發文表示：「我期待今年春天訪問白宮，並與川普總統繼續攜手合作，進一步加強日美同盟。」

她強調這份夥伴關係是「是建立在深厚信賴與緊密而堅實的合作基礎之上。我們同盟的潛力是無限的。」