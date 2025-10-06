中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
高市早苗勢成日本首位女首相 屢參拜靖國神社、反同婚 一文回顧從政之路｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本執政自民黨前日（4 日）選出高市早苗為新任黨魁，日本有望迎來第一位女性首相。64 歲的高市早苗立場保守偏右，過往是已故首相安倍晉三的班底之一，雖然是女性政治家，但對於推動女性以及性別平權議題沒大興趣，外界並且預期高市會穩固自民黨的保守路線。金融市場似乎對於高市有一定期望，日經平均指數今日（6 日）以 47,944 點收市，升幅 4.7% 並再創歷史新高，到底高市早苗能否如她崇拜的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一樣，成為日本「鐵娘子」？
愛好 Heavy Metal 豐田跑車成重要「戰友」
高市早苗 1961 年出生於奈良縣一個普通家庭，父親在豐田汽車的關聯公司工作，至於母親是一名警員。高市的父親當年為了讓弟弟高市友嗣都能夠讀大學，高市早苗最終放棄了慶應義塾大學和早稻田大學兩間私立名校錄取，而選擇了神戶大學。高市早苗性格有其破格一面：大學時期熱愛打鼓和重金屬音樂（Heavy Metal），成為國會議員後仍然會上電視表演樂隊「X JAPAN」的金曲；高市同時也是豐田汽車的擁躉，曾經透露駕駛 SUPRA 跑車長達 20 多年，當選議員初期還有駕駛重型電單車的習慣。
美國眾議員實習生 確立保守路線
高市畢業後成功獲 Panasonic 創辦人松下幸之助創辦的「松下政經塾」錄取，她並在 1987 年前往美國，到民主黨女眾議員施洛德（Patricia Schroeder）的辦公室當實習生，從而深入了解了美國人對日本的看法。當時的美國處於經濟衰退期，包括施洛德在內的不少眾議員都視日本是威脅，呼籲要對日徵收關稅；高市亦從美國實習的經歷獲得啟發，認為日本要增強實力，「除非日本能自我防衛，否則其命運將永遠受制於膚淺的美國輿論」，亦造就了她的保守派立場。
獲安倍晉三延攬入閣
高市在回國後成為政治評論員，她透過在電視曝光累積名氣，在 1992 年以 31 歲之齡競選參議員，雖然最終失敗，但後年已經成功以無黨籍身份當選眾議員，她其後加入「新進黨」，再在 1996 年正式加入自民黨。高市曾經在 2003 年至 2005 年短暫離開自民黨，不過後來重新加入，更在安倍晉三首度拜相後被延攬入閣，擔任内閣府特命擔當大臣，並在 2014 年獲任命為總務大臣。
反對同性婚姻、女性繼任天皇
雖然高市早苗是為數不多的女性閣員，但她並無特別關注女性權益，而且反對多項平權政策，包括她反對由女性繼任天皇、反對同性婚姻、又反對丈夫與妻子分開姓氏。日本東海大學政治經濟學部教授辻由希表示，高市「對婦女權利或性別平等政策沒有興趣」，預計高市上台之後「相較於先前的自民黨政府，這個政策領域不太可能發生任何改變」。不過辻由希同時說，出現女首相的象徵意義重大，但她同時相信高市要面臨不少壓力，如果表現欠佳就會助長社會對於「女首相」的負面看法。
「安倍經濟學」有望復興 重視日台關係
政經方面，高市的路線貼近安倍晉三，支持修改《日本憲法》，將自衛隊升級為國防軍，高市並且曾經是唯一一個會參拜靖國神社的安倍內閣成員。外界預期，高市如果擔任首相，「安倍經濟學」可能會獲得復興，做法包括推出量化寬鬆貨幣政策、擴大國家財政支出，以及鼓勵民間投資。
外交方面，高市早苗在黨總裁選舉就曾經指，隨著中國、北韓和俄羅斯的軍事活動加劇，日本安全環境面臨挑戰，她表達了對於日美同盟的重視，並指其為日本外交與安全政策的基石。至於首相石破茂和美國總統特朗普一度因為關稅問題而關係緊張，高市就指會徹底落實已經簽訂的協議，並進一步鞏固日美關係。
另外，高市一直明確支持台灣，今年 4 月就曾經訪台，跟總統賴清德會面。高市在選前指，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，雙方共享基本價值觀，並保持密切的經濟往來與民間交流。高市當選後，賴清德亦在 X 以日文發文，祝賀高市當選。
日媒料盡量任用選舉對手 減少黨內內耗
目前自民黨和執政聯盟的公明黨在參眾兩院都未獲得多數席位，高市的首相任命仍然有待 10 月 15 日國會的最終檢視。雖然高市早苗仍然有較大機會成為首相，但有分析指高市當選黨總裁後仍然要處理黨內分裂的問題。
日本傳媒報道，高市在周日（5 日）晚上與自民黨最高顧問麻生太郎會談，預計麻生會以 85 歲高齡出任黨副總裁，至於麻生的小舅、72 歲的鈴木俊一就會出任黨幹事長。《朝日新聞》等媒體則報道，高市會任用選舉的對手，期望減少自民黨內耗，其中《NHK》報道，前經濟安保擔當大臣小林鷹之會出任自民黨政務調查會會長，農林水產大臣小泉進次郎就會轉任其他部門的大臣，至於茂木敏充就會擔任外相。
